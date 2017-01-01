YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ataç ve zihinsel yetersizliği bulunan Berna'dan salsa

Ataç ve zihinsel yetersizliği bulunan Berna'dan salsa

- Başkan Ataç, engellilerin mutluluğuna ortak oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliğinde, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da engelli bireylerle birlikte dans ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Altınsaray Düğün Salonunda düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde, engelli bireyler ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Programın sunuculuğunu Tepebaşı Belediyesi Santral Biriminde görevli, görme engelli Fatma Akyol yaparken, geceye yaklaşık bin vatandaş katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Topluluğunun gösterisi ile başlayan programda davetlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Engelliler haftası diye bir şey olmaz. Engelliler 365 gün engelli. Eğer bir toplumun yüzde 12-13'ü engelliyse, burada bir devlet politikası olması lazım. Biz hep yanınızdayız ama devlet politikası olursa size daha çabuk ulaşırız. Dünyanın bin türlü ayak oyunu varken, sizin tertemiz dünyanızda bulunmak beni mutlu ediyor. Sizde art niyet yok. En büyük sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah bu beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen de, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından zihinsel yetersizlikleri bulunan Tugay Çankaya ve Berna Karakuş, sergiledikleri salsa performansı ile büyük beğeni topladı. Bu gösterinin ardından Berna Karakuş, Başkan Ahmet Ataç'ı dans etmeye davet etti. Bu daveti geri çevirmeyen Ataç, Karakuş ile salsa yaptı. Başkan Ataç ve Berna Karakuş'un dansı, davetlilerden büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından sahne alan sanatçı Mehmet Özer de geceye katılan herkese eğlenceli dakikalar yaşattı. Engelli bireyler sahnede gece boyunca gönüllerince dans ederken, Başkan Ataç da engelli bireylerle birlikte dans ederek mutluluklarına ortak oldu.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:17:29 TSI

NNNN

