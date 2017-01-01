ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl:

16 Mayıs 2017 Salı, 15:17
Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl:
Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl:
- "Türkiye'de ebe ve hemşirelik hak ettiği değeri görmüyor"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Ebe ve Hemşireler Gününü kutlayarak, "Ülkemizde ebe ve hemşirelik, sağlık hizmeti veren mesleklerden önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor. Bunun için ebe ve hemşirelerin çalışma ve diğer şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.
Bingöl, ebelik ve hemşireliğin insan sevgisiyle dolu, şefkatle ve sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "Ebelik ve hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Yetersiz istihdama rağmen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması için, 'Sizin sağlığınız bizim mutluluğumuz' diyerek hastalarımız için umudun adı olan hemşirelerimizin çalışmaları takdire şayandır. Bu meslek, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister" ifadelerini kullandı. Türkiye'de ebe ve hemşireliğin, sağlık hizmeti veren mesleklerden önemli bir yere sahip olduğunu ancak hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Bingöl, "Ülkemizde temel eğitim sonrası akademi dışında branşlaşma olanakları yoktur. Ebe ve hemşireler çok farklı alanlarda çalıştırılabilmektedir. Bu durum mesleki doyumu azaltarak tükenmişliği arttırmaktadır. Günümüzde insanların birinci derecede bakmakta oldukları yakınlarına bile ilgi göstermediği bir ortamda aylarca tedavi eden hünerli elleri tebrik etmek gerekir" diye konuştu. Ebe ve hemşirelerin memnuniyetsizliklerinin nedenlerini ve taleplerini sıralayan Bingöl, "Ücret yetersizliği, görev yetki ve sorumlulukların net olmaması, risk fazlalığı, görev dışı işlerde çalıştırılma, döner sermayenin maaşa ve emekliliğe yansıtılması, yıpranma payının hizmetlisinden Profesöre kadar herkese verilmesi memnuniyetsizliklerinin nedenleridir. Taleplere gelecek olursak; Hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilmeli, çalışma ortamları düzenlenmeli, süt izinlerinde performansta kesinti yapılmamalı ve kurumlarda kreş uygulanması zorunlu hale getirilmeli. Bunun yanında, sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını gözeten ve ekip anlayışını zedeleyici politikaların gözden geçirilmesini diliyoruz. Özellikle performans uygulamaları başta olmak üzere çalışma koşulları ve haklar bağlamında sağlık çalışanları arasında ayrımcı uygulamalarla sistem sarsıntıya uğratılmamalıdır. Ek ödemeler emekli keseneğine yansıtılmalıdır. Yıpranma payı en kısa sürede hayata geçmelidir. Performans sistemi değişmeli ve adil bir yapıya büründürülmelidir. Kreş sorunu sorun olmaktan çıkmalıdır. Mesleki uzmanlaşmaya önem verilmelidir. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da ebe, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanları için hak arama mücadelesine yılmadan usanmadan devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Bingöl, aynı zamanda birer anne olan ebe, hemşirelerin ve tüm annelerin Anneler Gününü de kutlayarak, sağlık çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı diledi.
Başkan Bingöl, konuşmasında geçtiğimiz gün Ebe ve Hemşireler Günü ve Anneler Günü dolayısıyla yeni Nikah Sarayında bir program düzenlediklerini de ifade ederek, programa yoğun katılım olduğunu söyledi.
(BT-SD-Y)

16.05.2017 15:17:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP İl Başkanı Kiraz, Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ, EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEBRİK ETTİ
3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı
YEREL

3.ULUSAL RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI
Çocuklar &quot;milli birlik ve kardeşliği&quot; resmetti
YEREL

ÇOCUKLAR "MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİ" RESMETTİ
BESYO'da 2016-2017 yılı mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL

BESYO'DA 2016-2017 YILI MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ
Polat: Malatyalıların yüzü güldü
YEREL

POLAT: MALATYALILARIN YÜZÜ GÜLDÜ
Başkan Akdemir'den kutlama mesaji
YEREL

BAŞKAN AKDEMİR'DEN KUTLAMA MESAJİ
Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKMASI

Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Başkan Çakır'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a kutlama
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'DAN EVKUR YENİ MALATYASPOR'A KUTLAMA
Darende'de yılsonu sergisi açıldı
YEREL

DARENDE'DE YILSONU SERGİSİ AÇILDI
Halı saha futbol turnuvasında heyecan sürüyor
YEREL

HALI SAHA FUTBOL TURNUVASINDA HEYECAN SÜRÜYOR
Malatya'da Gençlik Haftası kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI
HP'li Ağbaba'dan MGC Başkanı Karaduman'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL

HP'Lİ AĞBABA'DAN MGC BAŞKANI KARADUMAN'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:

Belediye Başkanı Polat'tan Malatyaspor kutlaması
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI POLAT'TAN MALATYASPOR KUTLAMASI
Yazar Engin Akıncı kitaplarını imzaladı
YEREL

YAZAR ENGİN AKINCI KİTAPLARINI İMZALADI
Başkan Gürkan Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEBRİK ETTİ
Yazar Asuman Sarıtaç okurları ile bir araya geldi
YEREL

YAZAR ASUMAN SARITAÇ OKURLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Malatya Park'tan Anneler Günü hediyesi
YEREL

MALATYA PARK'TAN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
Leventoğlu şehit annelerini unutmadı
YEREL

LEVENTOĞLU ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını