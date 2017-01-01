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Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl:

- "Türkiye'de ebe ve hemşirelik hak ettiği değeri görmüyor"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Ebe ve Hemşireler Gününü kutlayarak, "Ülkemizde ebe ve hemşirelik, sağlık hizmeti veren mesleklerden önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor. Bunun için ebe ve hemşirelerin çalışma ve diğer şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.

Bingöl, ebelik ve hemşireliğin insan sevgisiyle dolu, şefkatle ve sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "Ebelik ve hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Yetersiz istihdama rağmen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması için, 'Sizin sağlığınız bizim mutluluğumuz' diyerek hastalarımız için umudun adı olan hemşirelerimizin çalışmaları takdire şayandır. Bu meslek, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister" ifadelerini kullandı. Türkiye'de ebe ve hemşireliğin, sağlık hizmeti veren mesleklerden önemli bir yere sahip olduğunu ancak hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Bingöl, "Ülkemizde temel eğitim sonrası akademi dışında branşlaşma olanakları yoktur. Ebe ve hemşireler çok farklı alanlarda çalıştırılabilmektedir. Bu durum mesleki doyumu azaltarak tükenmişliği arttırmaktadır. Günümüzde insanların birinci derecede bakmakta oldukları yakınlarına bile ilgi göstermediği bir ortamda aylarca tedavi eden hünerli elleri tebrik etmek gerekir" diye konuştu. Ebe ve hemşirelerin memnuniyetsizliklerinin nedenlerini ve taleplerini sıralayan Bingöl, "Ücret yetersizliği, görev yetki ve sorumlulukların net olmaması, risk fazlalığı, görev dışı işlerde çalıştırılma, döner sermayenin maaşa ve emekliliğe yansıtılması, yıpranma payının hizmetlisinden Profesöre kadar herkese verilmesi memnuniyetsizliklerinin nedenleridir. Taleplere gelecek olursak; Hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilmeli, çalışma ortamları düzenlenmeli, süt izinlerinde performansta kesinti yapılmamalı ve kurumlarda kreş uygulanması zorunlu hale getirilmeli. Bunun yanında, sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını gözeten ve ekip anlayışını zedeleyici politikaların gözden geçirilmesini diliyoruz. Özellikle performans uygulamaları başta olmak üzere çalışma koşulları ve haklar bağlamında sağlık çalışanları arasında ayrımcı uygulamalarla sistem sarsıntıya uğratılmamalıdır. Ek ödemeler emekli keseneğine yansıtılmalıdır. Yıpranma payı en kısa sürede hayata geçmelidir. Performans sistemi değişmeli ve adil bir yapıya büründürülmelidir. Kreş sorunu sorun olmaktan çıkmalıdır. Mesleki uzmanlaşmaya önem verilmelidir. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da ebe, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanları için hak arama mücadelesine yılmadan usanmadan devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Bingöl, aynı zamanda birer anne olan ebe, hemşirelerin ve tüm annelerin Anneler Gününü de kutlayarak, sağlık çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Başkan Bingöl, konuşmasında geçtiğimiz gün Ebe ve Hemşireler Günü ve Anneler Günü dolayısıyla yeni Nikah Sarayında bir program düzenlediklerini de ifade ederek, programa yoğun katılım olduğunu söyledi.

(BT-SD-Y)



16.05.2017 15:17:45 TSI

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