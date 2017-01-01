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Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliği fotoğraflara yansıdı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kent Konseyi tarafından "Tarihi ve Doğasıyla Dört Mevsim Adıyaman" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla Keleşin Konağında açılan fotoğraf sergisinde Fotoğraf Sanatçısı Fatih Çam'a ait 50'den fazla fotoğraf sergilendi. Beş gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışını Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz yaptı.

Açılışta konuşan Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Adıyaman'ın güzelliklerinin tanılır ve bilinirliğini arttırmak, güzelliklerini ortaya çıkarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise açıklamasında, Kent Konseyine ve Fatih Çam'a teşekkür ederek, Adıyaman Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi.

Fotoğraf Sanatçısı Fatih Çam ise yıllardır fotoğraf çekimi yatığını ve Adıyaman'ın güzelliklerini ortaya koymaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

(AHM)



16.05.2017 15:20:04 TSI

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