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Memur-Sen engelliler komisyonundan Uçak'a Toplu Sözleşme Talebi Ziyareti

- Memur-Sen Muğla Engelliler Komisyonu, Engelliler haftası nedeniyle Memur-Sen Muğla İl Temsilciliğine ziyaret ederek 2017 yılına ait Toplu Sözleşme taleplerini İl Başkanı Önder Uçak'a iletti.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak'ı ziyaret eden memur Sen Engelliler komisyonu üyeleri, 2017 yılı toplu sözleşme taleplerini il başkanına ilettiler. Ziyarette Memur-Sen Muğla Engelliler Komisyonu Başkanı Aytaç Yalçın, Toç-Bir-Sen Şube Başkanı Cüneyt Topaloğlu ve Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ile Enerji Bir Sen İl Başkanı Yüksel Kutlu ve üyeler katıldı.

Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Memur-Sen Genel Merkezinin Engelliler Haftası nedeniyle "Engellilerin toplumsal yaşam içerisinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak" amacıyla Ankara'da "Empati Yürüyüşü" gerçekleştirildiğini vurguladı. Memur-Sen olarak her zaman engelli üyelerin ve vatandaşların yanında olduklarını ve bu farkındalığın oluşması için ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uçak, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın bakışının hakkını verme perspektifiyle baktığımızda, engeli bulanan bireylerin haklı beklentilerinin, teklif ve taleplerinin tam anlamıyla karşılandığını söyleyecek durumda değiliz. Kamu hizmetlerinin sunumunda işaret dilinin, görme engellilere yönelik hizmete erişim imkan ve fırsatlarını arttıracak sesli uyarı/bilgilendirme hizmeti, anayasal hak olarak yeni Anayasada yer almalıdır. Bütün engel türlerini kapsayacak şekilde Eğitim, Sağlık, İstihdam, Spor, Sosyal Hayata Katılım, Kamu Hizmetlerine Erişim konularında, engeli bulunan bireyleri dikkate alan yaklaşım ve felsefe Yeni Anayasa'ya hakim olmalıdır" dedi.

Memur-Sen Muğla Engelliler Komisyonu Başkanı Aytaç Yalçın, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleri olduğunu, engelli vatandaşların ve üyelerin sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınarak gündemde tutulmasını istedi. Ayrıca engellilerin hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu haftanın oldukça önemli olduğunu açıkladı.

Aytaç Yalçın, "Engelli eğitim çalışanları yönünden pozitif ayrımcılık evrensel hukukta ve anayasada ifadesini bulan engelli eğitim çalışanları yönünden pozitif ayrımcılık ilkesini ete kemiğe dönüştürecek politikalar izlenmesinin zamanı gelip geçmektedir. Bu doğrultuda, komisyon olarak hazırlamış olduğumuz 11 maddeden oluşan engelli çalışanların özlük ve maddi haklarını içeren 2017 yılına ait Toplu Sözleşme taleplerini Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak'a ilettik" dedi.

(BT)



16.05.2017 15:20:15 TSI

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