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Şırnak'ta farkındalık yürüyüşü

16 Mayıs 2017 Salı, 15:22
Şırnak'ta farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta farkındalık yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta, Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Vali yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Aile ve Soysal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, kurum müdürleri, engeliler ve aileleri katıldı. Yürüyüşte, "Güzellikleri beraber yaşayalım", "Birgün değil hergün yanınızdayız", "Hayatı yaşamak için engel yoktur" dövizleri ile Türk bayrakları taşındı.
Yürüyüş bir otelin önünde sona ererken, katılımcılara yemek verildi. Yemek öncesinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, "Her insan engelli adayıdır. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında duyarlı olmalıyız. Engelli vatandaşlarımız da yaşamlarını sürdürebilmek için çalışıp para kazanmak zorundadırlar, çalışmak, her insan gibi engelli vatandaşlarımızı da mutlu ederek yaşama dört elle sarılmalarını sağlayacaktır. Engelli kişilere acımak ve onların durumu karşısında duygulanmak, onların sorunlarına hiçbir çözüm getirmez her engellinin yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Onlara iş vererek mutlu olmalarını sağlamalıyız" dedi.
Vali Yardımcısı Ali Arıkan ise, bu tür hafta ve günlerin toplumda farkındalık oluşturulması için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 2'si engelli. Ancak bizim engellilerimiz ile yapmamız gereken çok şey var. Bu konuyla ilgili olarak Şırnak özelinde hem de ülke genelinde bir takım çalışmalarımız var ve bunlardan iyi neticeler alıyoruz. Kendi özelimiz de engelli kardeşlerimiz farklı görmüyoruz. Bunları kendi yaşamımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bizim bir engelimiz olsa da olmasa da farklı insanlarız. Farklı düşüncelerimiz var ama herkese adil bir şekilde eğitim ve yaşam hakkı sunaya çalışıyoruz. İdareci olarak sayın valimiz başta olarak, belediye başkanımız bizler sizlerin bütün sorunlarını elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Program, müzik dinletisiyle sona erdi.
(MY-MP-Y)

16.05.2017 15:22:04 TSI
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