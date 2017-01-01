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Büyükşehir'e kardeş ziyareti



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin kardeş şehri olan Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'ten bir heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette iki şehir arasındaki dostluğu pekiştirecek şekilde ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Kardeş Şehirlerimizden Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti Başkenti Nalçik'in Milletvekili Timur Giyatov ile Kabardey-Balkarya Cumhurbaşkanı Danışmanı Aslan Appoev, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Nalçik Milletvekili Timur Giyatov, Başkan Çelik'e Nalçik Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin selamını getirdi. Karşılıklı ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Giyatov, Kayseri'yi çok sevdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de iki kardeş arasındaki ilişkinin gelişmesi ve dostluğun pekişmesi için üzerlerine düşen her konuda çalışma yapacaklarını belirtti.

(AÖ-Y)



16.05.2017 15:22:33 TSI

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