Kayserililer trafikte en çok hız ihlali yaptı
- Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu:
- "Ölümlü trafik kazalarında yüzde 30'luk bir düşüş oldu"
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, Kayseri'de son 1 yıl içerisinde ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu söyleyerek, "En çok ihlal edilen trafik kuralı hız ihlali" dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, servis, halk otobüsü ve diğer şoförlere yönelik eğitim semineri düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, ihlaller ve trafik kazalarının istatistikleri hakkında bilgiler verdi. Kayseri'de en fazla trafik cezasının hız ihlaline kesildiğini kaydeden İbişoğlu, "2015 yılı içerisinde toplamda 173 bin 375 adet trafik cezası uygulanmıştır. 2016 yılında da 145 bin 650 trafik cezası uygulanmıştır. Bu cezalarda biraz düşüş var. En çok ihlal edilen trafik kuralı hız ihlalidir. 2015 yılında 37 bin 973 2016 yılında ise 45 bin 953 trafik cezası uygulanmıştır. Kural ihlalleri arasında ikinci sırada ise hatalı parklar yer almaktadır. Bunlar bizim yazdığımız trafik tutanaklarıdır. Bunların haricinde birde bizim tespit edemediklerimiz var" ifadelerini kullandı.
2016 yılında, 2015 yılına göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu kaydeden İbişoğlu, "Ölümlü trafik kazası 2015 yılında şehir merkezimizde 17, 2016 yılında 13 adet ölümlü kaza gerçekleşmiştir. 2015 yılında 20, 2016 yılında ise 14 vatandaşımızı trafik kazasında kaybetmişiz. 2015 yılında 2 bin 552 yaralamalı trafik kazası var. 2016 yılında da 2 bin 577 yaralamalı trafik kazası mevcuttur. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 5'lik bir azalma olurken, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 25 azalma gerçekleşmiştir. Ölü sayısında ise yüzde 30'luk bir azalma var. Bunda da denetimlerin etkin ve trafik denetimlerinin fazla olmasının da rolü vardır" şeklinde konuştu.
(AG-AÖ-Y)
16.05.2017 15:23:04 TSI
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