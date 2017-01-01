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Vezirhan beldesindeki eğitim sorunları görüşüldü



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un makamlarında kendilerini kabul etmelerinden memnuniyetini dile getiren Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemizdeki okullarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin okumasına ileride iyi bir yerlere gelmesine hep birlikte el ele vererek destek olacağız. Beldemizdeki eğitim en iyi şartlar içerisinde yapılması için elimizden gelen yapacağız. Öğrencilerini ileri düzeyde eğitim almaları ve kitap okumaları için alet ve edevat sıkıntıları hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden destek istedik. Onlar da bizlere her konuda yardımcı olacaklarını ilettiler" dedi.

(CKT-Y)



16.05.2017 15:23:08 TSI

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