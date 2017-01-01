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Kitap okuyan 100 öğrencinin ödülü yazarla buluşma oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Yazar Ayşe Sevim, Başiskele'de bir ay içerisinde kitaplarını okuyan 100 öğrenci ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Geçen ay Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla bir program düzenleyen Başiskele Belediyesi Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi programa katılan 100 öğrenciye kitap hediye etmişti. Aradan geçen bir ay süre içerisinde kitaplarını okuyan öğrenciler yine Semt Konağı'nda bir araya gelerek bu sefer kitapların yazarı olan Ayşe Sevim'le keyifli söyleşi gerçekleştirdiler. Sevim, söyleşinin ardından çocukların okuduğu kitapları imzaladı.

(GY-Y)



16.05.2017 15:24:29 TSI

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