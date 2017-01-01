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Halk Sağlığı Müdürlüğünden "Sağlık İçin Pedallıyoruz" etkinliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için "Sağlık için Pedallıyoruz" etkinliği düzenledi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Bisikletliler Derneği, VeLESBİD Eskişehir Derneğinin destek verdiği etkinliğe, 100'den fazla vatandaş bisikletleriyle katıldı.

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, "Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için, sedanter çevreleri azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmektedir. Bunu yaparken, bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımların desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Çocuk ve adolesanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve fiziksel aktivite engellerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söylemektedir" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde yapılan pek çok çalışmada fiziksel aktivite düzeyini saptamak amaçlanmıştır" diyen Demirel, "Bu araştırmalardan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 sonuçlarına göre; 12 yaş üstü bireylerin yüzde 71,9'unun hareketsiz olduğu, yüzde 9,7'sinin yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yapılan Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması'na göre ülke genelinde kadınların yüzde 87 'si, erkeklerin ise yüzde 77'sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmadığı belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar ışığında; Ülkemizde de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Valilik önünden başlayan "Sağlık İçin Pedallıyoruz" etkinliği, İki Eylül Caddesi-Yunus Emre Caddesi-Hasan Polatkan Caddesi-Zübeyde Hanım Caddesi-Cengiz Topel Caddesi ve İki Eylül Caddesi şeklinde devam edip Valilik Meydanında son buldu.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:24:31 TSI

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