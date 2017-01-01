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Yabancı öğrencilerden Başkan Öztürk'e ziyaret



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı İlçesindeki Atatürk Ortaokulu'nun hazırladığı Erasmus Projesi kapmasında ilçeye gezmeye gelen Çek, Slovak ve Letonyalı öğretmen ve öğrenciler Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ilçenin tanıtım filmi eşliğinde Yahyalı' nın tarihi ve turistik yerleri hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgiler verildi.

Çek, Slovak ve Letonyalı öğretmen ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk; " Letonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan gelen tüm öğretmen ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Kayseri, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dört tane medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir. Bizde bu kadim şehrin ilçesiyiz. İlçemiz tabi güzellik bakımından, Kayseri'de bulunan 16 ilçenin en güzel ilçesi. Dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi'ne sahibiz. İlçemizde önemi doğal güzellikler var. Enerji sektöründe ilçemiz oldukça zengin. HES, GES ve RES enerjisinde ilçemizde önemli yatırımlar var. Şehir hayatının vermiş olduğu bir stres var. İlçemiz stresten uzak, eko turizmin ön planda olduğu bir ilçe." dedi. Türkiye'nin güzelliklerinden bahseden Başkan Öztürk, eğitim açısından Türkiye' nin ve Yahyalı' nın çok iyi yerlerde olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Öztürk " Kendi askerleri tarafından kendi vatandaşlarının kurşunlandığı bir darbe girişiminden bugünlere geldik. Tankların üzerine çıkacak kadar yürekli insanlar sayesinde darbe girişimi önlendi." dedi. Başkan Öztürk ayrıca yurtdışı gezilerinin memnuniyet verici olduğunu, yabancıların ülkemize geldiği zaman Türk Misafirperverliğini göreceğini ifade ederek, " Konukseverliğimizle ve mutfak zenginliğimizle dünyada birinciyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Esat Öztürk ziyarette öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Çek, Slovak ve Letonyalı öğretmen ve öğrencilerde ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyelerini Başkan Öztürk'e takdim ettiler.

(AÖ-Y)



16.05.2017 15:25:50 TSI

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