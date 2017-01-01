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Niğde AFAD'dan 4 bin 700 öğrenciye afet bilinci eğitimi

16 Mayıs 2017 Salı, 15:26
Niğde AFAD'dan 4 bin 700 öğrenciye afet bilinci eğitimi
Niğde AFAD'dan 4 bin 700 öğrenciye afet bilinci eğitimi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 bin 700 öğrenciye afet bilinci eğitimi verdi.
Afete hazır okul eğitimleri kapsamında, yürütülen eğitim programında köy, kasaba, ilçe ve merkezde bulunan 45 ilköğretim ve ortaöğretim okuluna giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri toplam da 4 bin700 öğrenciye ulaşarak afet bilinci eğitimleri verdi. Talepte bulunan okullarda ise deprem ve tahliye tatbikatı yaptı.
Bu eğitimlerde ekipler afet ve acil durumları, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlarda ki risklerinin azaltılması, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında öğrencileri bilgilendirmelerde de bulundular.
(MB-YE-AÖ-Y)

16.05.2017 15:26:25 TSI
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