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İvrindi'de İş-Kur destek oldu mantar üretimi başladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin İş-Kur desteğiyle açtığı istiridye mantarı kursunu bitiren köylüler, tesis kurarak üretime başladı. Büyükfındık köyünde düzenlenen törenle 25 kursiyere belgeleri verilirken, tesisler gezildi.

İlçeye bağlı kırsal Büyükfındık mahallesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı istiridye mantarı kurslarına katılan vatandaşlar tesis kurdu ve mantar üretimine başladı. Son açılan kursa katılan 25 kişiye belgeleri verilirken, mahallede şu anda 6 olan tesis sayısının artacağı kaydedildi. Törene Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar, İş-Kur Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, bazı daire müdürleri ve öğretmenlerle köylüler katıldı. 25 kişiye törenle belgeleri verildikten sonra tesisler gezilirken, üretimdeki başarı takdir topladı. Üretime başlayan vatandaşlar, destek olanlara teşekkür etti. Tesis sahiplerinden Veysel Kaşallıoğlu, "Biz mantar işine gerek halk eğitim gerekse kaymakamın destekleriyle başladık. İş-kur destekli kursa katıldık. Benim merakım vardı bu işlere. Olmaz diyordum. Ancak oldu. Destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi. Mustafa Ayan'da," İstiridye mantarı bizim buralarda geçim kaynağı oldu. Pazarlama konusunda korkularımız vardı. Onu da kaymakam ve diğer büyüklerimizin yardımı ile aştık"dedi. Arzu Kaşallıoğlu ise, "Bu iş bizim köyümüzde geçim kaynağı oldu. İnşallah ilerleteceğiz" dedi.

Köylüleri katlayan İş-Kur Müdürü Nazım Balcı da," İnşallah İvrindi Büyükfındık mahallemiz bu mantar yetiştiriciliği konusunda merkez haline gelecek. Biz de burada açıkçası denize bir taş atmış olduğumuzu düşünüyoruz. Dalgaların burada büyüyeceğini çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kurs talebi olduğunu anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu da, "Kursun başlangıcından beri köyde çok Coşkulu bir talep vardı. Ben bu coşkulu talebi kaymakam beye, belediye başkanına ve İş-kur müdürüne anlattım. Onlarda bu çalışmaya destek oldular. Kursiyerler üretime geçtiler. Hatta hasadı yapıp ilk ürünü pazarladılar" dedi. Muhtar Engin Yavaşoğlu da, destek olanlara teşekkür etti ve tesisleri büyüteceklerini söyledi. Asiye Varlık ise, "Şu anda biz belgelerimizi aldık. Mantar yetiştirmeyi öğrendik. Destek olanlara teşekkür ediyoruz. Bu işi büyütmeyi düşünüyoruz" dedi.

(FT)



16.05.2017 15:26:36 TSI

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