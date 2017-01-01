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SGK İl Müdürü Mert'ten, MÜSİAD'a ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır SGK İl Müdürü Reşat Mert ve beraberindeki heyet, MÜSİAD Şubesini ziyaret etti.

Diyarbakır SGK İl Müdürü Reşat Mert, İl Müdür Yardımcısı Hidayet Baldilim ve SGK İşveren Servisi Şefi Erdal Kaplan ile birlikte Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde MÜSİAD Şubesini ziyaret etti. MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı tarafından karşılanan heyet, daha sonra toplantı salonuna geçti. Burada konuşan SGK İl Müdürü Mert, Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde iş çevreleri ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ve bu kapsamda ilk ziyareti de MÜSİAD'a yaptıklarını kaydetti. Mert, "Bunda amacımız paydaşlarımızla birlikte bilgi alışverişinde bulunmak, kumrumuzu tanıtmak. Sosyal güvenlik hizmetlerinin sunumu noktasında neler yapılabilir karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik dizisi gerçekleştiriyoruz. İlk ziyaret ettiğimiz sivil toplum kuruluşu sizsiniz. Tabi diğer sivil toplu kuruluşlarını da sırayla ziyaret etmeye çalışacağız" dedi.

MUSİAD Şube Başkanı İsmail Özşanlı, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Özşanlı, SGK İl Müdürü Mert'e tablo hediye etti.

(EEI-MP-Y)



16.05.2017 15:27:16 TSI

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