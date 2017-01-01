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Burhaniye'de gönülden gönüle hayata şarkı söyle projesi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Aysun Şenocak'ın koordinatörlüğünde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kenan Sucuoğlu Huzurevi işbirliği ile "Gönülden Gönüle Hayata Şarkı Söyle" adıyla konser düzenlendi. Reha Yurdakul Kültür Merkezindeki konserde yaşlılar ile öğrenciler birlikte şarkılar söyledi.

Bengi Projesi kapsamında haftada iki gün Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde etkinlik yapan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Aysun Şenocak, Hamide Sönmez, Canan Oflaz ve öğrencileri; Müzik Öğretmenleri Dilek Kızık ve Mehmet Emin Dilgöz eşliğindeki konserde, şarkı ve türkülerle konuklara doyumsuz bir gece yaşattılar.

Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, İlçe Müftüsü Hacı Öz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, okul müdürleri, öğretmenler ve Burhaniyeli sanatseverlerin katıldığı etkinlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tam not aldılar. Konserin açılışında bir konuşma yapan Kaymakamı Hüseyin Öner, gençlerle yaşlıların böyle bir etkinlikte bir araya gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca konserin sonunda Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibinin sunduğu gösteri de, konuklardan büyük beğeni aldı.

(FT)



16.05.2017 15:27:42 TSI

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