Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, besin açısından mükemmel bir gıda olan sütün insan sağlığı bakımından çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

"21 Mayıs Dünya Süt Günü Paneli" Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı sütün önemine değinerek, "Süt varlığın yoktan yaratıcısı ve ikram edicisi Allah'ın çocuğa olan bir bahşi ve insan için bir can suyu, insanoğlu için çok önemli bir besin kaynağıdır. Süt Türk mitolojisinde hayat kaynağı şeklinde ele alınmış destanlarda, masallarda, efsanelerde, halk hikâyelerinde ve fıkralarında süt sembolü oldukça çok kullanılmıştır. Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tadı değişmeyen bir cennet ırmağı olarak tanımlanmıştır. Besin açısından ise mükemmel bir gıda olarak görüyoruz sütü insan sağlığı bakımından şüphesiz çok büyük önem arz ediyor. Ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğunun çocuk olduğunu düşünürsek bizim için süt üretimi ve kullanımının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız" İfadelerini kullandı.



"Süt insan için gerekli olan tüm mineral ve vitaminleri içeren komple bir besin maddesi"

Daha sonra kürsüye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok da sütün hayatımızda önemli bir besin maddesi olduğunun altını çizerek, "Tarihi kaynaklara baktığımızda süt ile ilgili verilerin M.Ö 5000'li yıllara kadar dayanıyor. Yani insanlığın başlamasıyla beraber neredeyse süt insan için önemini korumaya devam etmiştir. Süt deyince hemen aklımıza tarım geliyor, tarımda zor bir zanaattır. Süt insan için gerekli olan tüm mineral ve vitaminleri içeren komple bir besin maddesidir" diye konuştu.

Demirok, sütün işlendikçe besin değerinin düştüğü gibi toplumda yanlış bir algı olduğunu, bunun doğru olmadığını ve bakanlık olarak endüstriyel süt üretimi ve tüketimini desteklediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Panel Et ve Süt Kurumu Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Ferda Yıldırım ve Et ve Süt Kurumu Sektörel İşbirliği ve Koordinasyon Şube Müdürü Fatih Kılıç'ın "Süt ve Beslenme", "Türkiye'de Süt Sektörü Analizi", "Süt Sektörüne Yönelik Destekler ve Teşviklerini anlattıkları sunumları ve katılımcılara süt dağıtılması ile sona erdi.

16.05.2017 15:27:57 TSI

