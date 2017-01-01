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BEÜ'de bilgisayar destekli simülasyon laboratuvarı hizmete girdi

16 Mayıs 2017 Salı, 15:28
BEÜ'de bilgisayar destekli simülasyon laboratuvarı hizmete girdi
BEÜ'de bilgisayar destekli simülasyon laboratuvarı hizmete girdi

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde sağlık bakım hizmeti verecek olan öğrencilerin uygulama eğitimlerinde kullanılmak üzere simülayon teknolojisi laboratuvarı hizmete girdi.
Laboratuvar , lisans ve lisansüstü programlarda okuyan öğrencilerin uygulamalı derslerinde, acil ve yoğun bakım hastasının tedavi ve bakımına ilişin sertifikasyon programlarında, sağlık personelinin oryantasyon eğitimlerinde kullanılacak. Yeni hizmete alınan simülayon teknolojisi laboratuvarı ile ilgili bir açıklamada bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:
"Üniversitemizde kurduğumuz yeni laboratuvarlar ve laboratuvarlara sağladığımız altyapı destekleriyle sağlık alanında Batı Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü konumuna geldik. Bilgisayar destekli simülasyon sistemi ile laboratuvarımızda gerçeğe uygun olarak tasarlanmış simüle yoğun bakım ünitesi kurduk. Bilgisayar destekli simülatör, hastanelerimize kalp krizi, solunum yetmezliği, kanama ve travma nedeniyle acil birime başvuran veya yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların var olan sorunlarını birebir yansıtan senaryolar ile öğrencilerin, sağlık çalışanlarının ve sertifika programına katılan kursiyerlerin hasta üzerinde tedavisini herhangi bir risk almadan gerçeğine uygun bir şekilde tedavi uygulayabiliyor. Günümüzde en üstün özelliklere sahip, bu özelliği ile gerçeğe en uygun olan ve Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde oluşturulan simülasyon laboratuarı, bölgemizde tek, ülkemizde ise sadece birkaç üniversite bünyesinde bulunmaktadır. Bu bağlamda hizmete giren bilgisayar destekli simülasyon laboratuarı; bölgemizde yer alan öğrencilerin, sağlık çalışanlarının ve sağlık eğitimi almak isteyen bireylerin eğitimine önemli kakı sağlayacağı gibi açılacak kurslar ve yapılacak programlar ile ülkemiz hastanelerinde yer alan sağlık çalışanlarının eğitimine de önemli katkı sağlayacaktır. Sağlık bakım hizmeti verecek öğrencilerimizin, sağlık personelinin ve sağlık eğitimi alacak bireylerin eğitiminde son teknoloji ile donatılmış en büyük ölçekli temel mesleki beceri laboratuvarlarımızın yanı sıra bilgisayar destekli simülatörle gerçeğe uygun yoğun bakım ünitesinin oluşturulduğu simülasyon laboratuvarının üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."
(OA-OA-Y)

16.05.2017 15:28:06 TSI
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