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SGK'dan Vali Toprak'a ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 15:28
SGK'dan Vali Toprak'a ziyaret
SGK'dan Vali Toprak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdür Vekili Mehmet Bozdağ, Müdür Yardımcısı Alper Yıldırım ve beraberindeki çalışanları makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, SGK çalışanlarının haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Daha sonra SGK Müdür Vekili Bozdağ, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapacakları etkinliklerle ilgili Vali Cüneyit Orhan Toprak'a bilgi verdi.
(FT-MSA-Y)

16.05.2017 15:28:20 TSI
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