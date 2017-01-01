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Başkan Ataç bahar şenliklerine katıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:28
Başkan Ataç bahar şenliklerine katıldı
Başkan Ataç bahar şenliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hafta sonu yapılan bahar şenliklerine katıldı.
Başta Koşmat, Yukarı söğütönü, Sancar, Çatören ve Yukarı Ilıca'da vatandaşlar tarafından organize edilen bahar şenliklerine katılan Başkan Ataç, Koşmat'ta yaptığı konuşmasında, "Alevi toplumunun benim hayatımda çok önemli yeri vardır. Biz önümüzdeki aydınlık yola bakalım orada mesafe alalım" dedi.
Çatören'de düzenlenen bahar pikniğinde ise "Bölgemiz çok özellikli bir bölge. Hem felsefe adına hem tarih adına önemli bir bölge. Gördüğünüz gibi doğasıyla insanıyla çok farklı eşsiz bir noktada. Ben gelmeyenlere bu bölgelere gelmelerini tavsiye ederim. Buranın güzelliğini bu güzel insanlarla paylaşsınlar. Burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
(İHA-BA-Y)

16.05.2017 15:28:31 TSI
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