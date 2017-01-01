YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Musa Işın: "Yarın İstanbul'da Ankara'da, bir bomba bizi bulabilir"

Musa Işın: "Yarın İstanbul'da Ankara'da, bir bomba bizi bulabilir"



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, aday öğretmenlerle bir araya gelen Ağrı Valisi Musa Işın, "Biz, okullarımızda öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi vatan, bayrak, din, ahlaki ve gelenek, göreneklerimizi öğreteceğiz. Bunu yapmadığımız takdirde yarın İstanbul'da Ankara'da, bir bomba bizi bulabilir" dedi.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın Ağrı merkezde görev yapan 206 sözleşmeli aday öğretmeni kabul etti. Valilik makam odasında Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve beraberindeki öğretmenleri ağırlayan Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyetten dolayı teşekkür etti. Bir süre makam odasında görüşen Işın, aday öğretmenlerle birlikte Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Işın, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ile birlikte Kültür Ve Kongre Merkezi'nde öğretmenler için verilen yemeğe katıldı. Yemekten sonra konuşan Hatem Dursun, sözleşmeli öğretmenlerin 6 yıl Ağrı'da görev yapacaklarını ve öğretmenlerin ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inandığını söyledi. Dursun, "Öğretmenlik sadece maaş alıp arkasını dönüp gitmek değildir. Özveriyle çalışmak, taşın altına elini koymak ve Allah rızası için insanlığa yönelik insanlar yetiştirmektir, ve buz hepimizin görevidir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir" ifadelerini kullandı.

Programın devamında konuşan Vali Musa Işın, sözleşmeli aday öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi. Işın, Ağrı'nın önemli bir kent olduğunu ve buranın herhangi bir yer olmadığını ve orta Anadolu ve batı illerinde yapılan görev ile Ağrı'da yapılan görev arasında sorumluluk açısından büyük bir fark olduğunu belirtti. Çocukları kendi değerlerimizle yetiştirmemiz gerektiğinin altını çizen Işın, "Biz bu ülkenin aziz vatandaşları olarak memleketimizin bu köşesinde en fazla hizmet edip çocuklarımız kendi değerlerimizle yetiştirmemiz gereken bu ilde görev yapıyorsak bu kutsal bir görevdir, değerli ve anlamlıdır. İnanın bugün memleketimizin en fazla eğer birisi hizmet edecekse ve ben ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum diyecekse ve bunu kanıtlayacaksa buranın tek kanıtlanacağı yer bu bölgedir ve Ağrı'dır. Siz mesleğe yeni başlıyorsunuz gençsiniz, heyecanlısınız. Bu heyecanınızın ve gençliğinizin bir kısmının birkaç yılını bugün ihtiyaç duyduğumuz bu şartlarda Ağrı'da en verimli ve fedakarca bir şekilde kullanacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Aday öğretmenlerin Ağrı'da 6 yıl kalacaklarını ve bunun 2 nedeninin olduğunu aktaran Işın,"Birinci nedeni daha önce buraya gelen öğretmen arkadaşlarımız 14 ay kalıyorlardı. Verimli olmadan gidiyorlardı, ne öğretmen öğrencisini tanıyordu ne de öğrenci öğretmenini tanıyordu. Hükümetimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu yanlışı düzeltti. Biz, okullarımızda öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi vatan, bayrak, din, ahlaki ve gelenek, göreneklerimizi öğreteceğiz. Bunu yapmadığımız takdirde yarın İstanbul'da Ankara'da, bir bomba bizi bulabilir. Bunu böyle değerlendirelim. Sizin elinizden geçen hiçbir öğrenci bu ülkeye ihanet edecek durumda olmamalıdır. Bunun böyle bir vebali vardır. Ben sadece derslerime gireyim, görevimi yapayım, sürem dolsun buradan gideyim, bu anlayış son derece yanlış ve sakattır" diye konuştu.

Eğer yarın buradan gittiğinizde diyebilmenin bir tek şartı olduğunu ve bununda burada çok iyi bir şekilde çalışmak olduğunu dile getiren Işın, "Polislerimiz askerlerimiz sizden daha zor şartlarda burada mecburi hizmet olarak 5-6 yıl çalışıyorlar. Ve sizin aldığınız ücret kadar sınır boylarında gece eksi 35 derece sıcaklıklarda canlarını terör örgütünün hainlerin kurşunlarına siper ederek bizim için nöbet tutuyorlar. Canlarını ortaya koyarak güvenliğimizi sağlıyorlar. Bizde buradan dağa terörist gitmesin diye okullarımızda çocuklarımızı kendi değerlerimize göre yetiştireceğiz, bunun yolu budur. Onun için sizin mesleğiniz güvenlik güçlerimizin mesleğinden daha değerlidir. Siz yetiştirirseniz kimse eline silah almaz kimse arabaların altına bomba koymaz, kimse kalabalık şehirlerde kendini infilak ederek onlarca masum insanın ölümüne sebep olmaz. Siz yetiştirirseniz bu memlekette hain, hırsız ve uğursuz insan çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.

(AG-Y)



16.05.2017 15:28:51 TSI

NNNN

