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Bozüyük ekonomisinin liderleri TSO'nun toplantısında buluştu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük ekonomisinin lokomotifleri Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve çok sayıda iş adamı katıldı. TSO'nun yeni binasının konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, "Bozüyük güçlü ekonomisi ve barındırdığı potansiyel ile bölgede lider ekonomilerden birine sahip bir ilçe, bizler burada ticaret ve sanayi ile uğraşan iş adamları olarak bu potansiyel doğrultusunda hareket etmeli ve yakaladığımız birlik ve beraberlik ortamında Bozüyük'ün daha da büyümesi ve gelişmesi için çalışmalıyız" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerini işleyişini ve gerçekleştirdikleri temasları yaptığı sunum eşliğinde ayrıntılı olarak anlatan Levent , konuşmasının sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve İlçe Kaymakamı Hasan Yaman'a teşekkür etti. Oda Başkanının konuşmasının ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, iş adamlarının sorularını yanıtlamak için kürsüye davet edildi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Bozüyük ekonomisi barındırdığı potansiyel ile birlikte oldukça güçlü bir ekonomiye sahip. Bizler Bozüyük Belediyesi olarak gelişmekte olan bir sanayi içerisinde Bozüyük'ün güzel bir şekilde büyümesi için vatandaşlarımızın rahat bir kent içerisinde yaşamaları için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamasının ardından bu toplantı için Buğra Levent'e teşekkür eden Başkan BAKICI; daha sonra iş adamları tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan Kaymakam Hasan Yaman ise, "Gerçekleştirilen toplantının bürokrasinin siyasetin ve iş adamlarının bir araya geldiği bir çözüm ve istişare ortamına zemin hazırlamasını diliyor, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(FSİ-Y)



16.05.2017 15:28:58 TSI

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