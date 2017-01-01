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İvrindili öğrenciler çevre gezisine katıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan BENGİ projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Şehit Turan Kurt Ortaokulu öğrencileri de çevre gezisine çıktı. Gezi sırasında Kayapa Mahallesi'nde yerel el sanatlarından toprak desti ve saksı yapımı atölyelerini gezen öğrenciler, Çarkacı mahallesinde de piknik yaptı.

Çarkacı'da Leylek Kayasına giden öğrenciler, burada öğretmenlerinin hazırladığı köfteleri yerken, unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrencilere, Okul müdürü Hüseyin Topal, Müdür Yardımcısı Veysel Erikli ve öğretmenleri İlknur Tutan, Hasan Basri Uçar, Merve Ayaydın ve Muammer Börü eşlik etti. Piknik sırasında öğretmenler köfte hazırladı, öğrenciler yedi. Gezide bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Müdür Hüseyin Topal, geziye katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Gruba rehberlik yapan Emekli Öğretmen Sait Soydan Yılmaz'da, Çarkacı da Leylek Kayası'nın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Geziye katılan öğrencilerden Kemal Kara, gezinin tekrarlanmasını isterken, Elif Kundakçı da, Leylek Kayası'nı çok ilginç bulduğunu anlattı. Gülşen Dost'ta gezinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Melike Malcı ise, gezi sırasında gördüğü Gelin Kayası'nın hikayesinden çok etkilendiğini söyledi.

(FT)



16.05.2017 15:29:19 TSI

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