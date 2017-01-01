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Elazığ'da engelli bireylerle ilgili eğitim söyleşisi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında 'Engelli Bireylere Yaklaşım ve Mesleki Elemanlar Eğitim Söyleşisi' yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin karşılaştığı sorunların çözümü ve bu bireylere ilgilenen kurum personellerinin bilgilendirilmesi amacıyla 'Engelli Bireylere Yaklaşım ve Mesleki Elemanlar Eğitim Söyleşisi' adı altında program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca yer aldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası programları dolayısıyla kurum olarak bir takım çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, " Bu gün burada toplanma amacımız psikiyatri uzmanı Murad Atmaca ile sohbet havasında bir söyleşi yapmak, bu doğrultuda personellerimizi bilgilendirmek ve onların sorunlarını tartışmaktır" dedi.

Engelliler Haftasının engelli vatandaşlara ilgili sorunların yoğun bir şekilde konuşulduğu ve tartışıldığı bir hafta olduğunu vurgulayan Murad Atmaca, " Engelli vatandaşlarımızla ilgilenen kişilerle alakalı problemler sıkıntılar konusunda çok fazla şey konuşulmuyor. Bizde bu vesileyle burada engelli vatandaşlarımız ve kurum bünyesinde görev yapan personellerin sıkıntılarını konuşmak adına toplandık. Biz burada görev yapan profesyonellerin karşılaştığı zorluklar ve güçlüklerle ilgili bir söyleşi yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Engelli bireylerle ilgilenen kurum personelleri ve vatandaşların katıldığı söyleşi, soru cevap şeklinde yapıldı.

(YÖ-HİV-Y)



16.05.2017 15:30:04 TSI

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