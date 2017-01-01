Başkan Yağcı: "Birliğimiz bölgemizin planlanmasında ve gelişmesinde önemli olan bir kuruluş"
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Marmara Belediyeler Birliği çalışanları Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkan Vekili Nihat Can'ın da eşlik ettiği ziyarette Marmara Belediyeler Birliği çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yağcı, "Encümen üyesi olduğum Marmara Belediyeler Birliği'nin değerli çalışanları ziyarette bulundular. Birliğimiz bölgemizin planlanmasında ve gelişmesinde önemli olan bir kuruluş. Birlik çalışmalarımız noktasında gerekli araştırmaları yapıp değerlendirmeye koyan çalışanlara yoğun çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-KÇ)
16.05.2017 15:31:01 TSI
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