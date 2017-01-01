YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyüklü miniklerin jimnastik eğitimi sona erdi

Bozüyüklü miniklerin jimnastik eğitimi sona erdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından 3 yaş gurubu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen jimnastik eğitimi sona erdi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 25 öğrenci, verilen jimnastik eğitimini başarı ile tamamladı. Bozüyük Belediyesi eğitmenleri tarafından verilen derslerde minikler eğlenerek öğrendi. Tüm spor branşlarının temelini oluşturan jimnastik branşını seçen minikler, aldıkları eğitim ile sporla da tanışmış oldu. Hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen jimnastik tüm çocuklara yönelik olimpik bir branş olması nedeni ile tercih ediliyor. Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlıyor, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırıyor.

(FSİ-Y)



16.05.2017 15:31:49 TSI

NNNN

