YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anadolu Üniversitesinde 'Kırım Tarihi' konferansı gerçekleşti

Anadolu Üniversitesinde 'Kırım Tarihi' konferansı gerçekleşti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Kırım Tarihi konferansı, Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Mahmut Sami İşlek, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kırım tarihi ve Kırım Tatarları konuşuldu

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Topal, "Bugün burada hüznü konuşacağız, Osmanlı ordusunun bel kemiği olan Kırım'ı konuşacağız. 1917 yılında başlayan milli devlet olma süreci Kırımlı'lar için büyük felaketlerle sonuçlanmıştır. 18 Mayıs 1944'te yaşanan dram herkesi üzen bir dramdır. Türkiye'de Kırım göçleri ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapan hocamız Hakan Kırımlı'yı okulumuzda görmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Kırım Tarihi hakkında şunları söyledi:

"Kırım ve tarihini konuşurken halen var olan acılarını da konuşmak gereklidir. Kırım'da yaşayan Tatarların tek bir kişi bile kalmayana kadar zorunlu göçünün 3 gün sonra 73. yıldönümü. Yüzlerce Tatar, Kırım'dan balık istifi ve insanlık dışı bir şekilde orta Asya'ya gönderildiler aç susuz bırakıldılar ve çoğu yolda hayatını kaybetti. Rusya'daki tarih kitaplarından ve ansiklopedilerden Kırım tarihine ilişkin her şeyi değiştirdiler. O sürgün ortamından sağ salim çıkan insanlardan bazıları, onca yaşadıklarına rağmen hangi köyden kaç kişi tasfiye edildi bunun listesini teker teker çıkartmışlar ve bu liste bir kitapta yer alıyor."

"Kırım Tatarları bir kitle hareketi başlatmıştı"

Prof. Dr. Kırımlı, Kırım tatarlarının yaşadıklarına rağmen bir kitle hareketi başlatarak son derece barışçı bir şekilde teröre girmeden Sovyetler Birliğine sürekli başvurmaya devam ettiklerini ve Kırım'a geri dönmek için inanılmaz bir mücadele verdiklerini söyledi. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belki de bilinen en eski milli hareket olduğunu aktaran Prof. Dr. Hakan Kırımlı ayrıca, Eskişehir'in pek çok köyünde göç dalgası ile gelen Kırım Tatarının da yaşadığını ve Eskişehir'in nüfusunun çoğunu bu Kırım göçmenlerinin oluşturduğunu da ifade etti.

Konferansın sonunda Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, konuşmacı Prof. Dr. Hakan Kırımlı'ya hediye takdim etti.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:32:19 TSI

NNNN

