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13. Altın Dokunuşlar "Endülüs'ten Selçukluya" sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Bulut

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla açıldı.

Türkiye'deki en büyük meslek edindirme sergilerinden olan ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından hazırlanan Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla açıldı. KOMEK İşaret Dili Kursu öğrencilerinin katılımıyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Niyazi Usta İlkokulu ve Sarayönü Belediye Spor Kulübü öğrencilerinin hazırladığı Kafkas Halk Oyunları gösterisi izlendi.



"Çalışmalarımız büyük Türkiye hedefi için"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın geçmişine ve geleneklerine bağlı olarak büyüme sürecini on yıllar boyunca yaşadığını ve son dönemde bu yapısının hızlanarak devam ettiğini ifade etti. Konya'nın geleneklerine bağlı, inancında sabit pergelin bir ayağını hak ve hakikatte, inancında tutan, pergelin diğer ayağıyla da yeryüzündeki bütün milletleri, bütün gelişmeleri takip eden bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Biz biliyoruz ki, Konya kalkındığında, Konya dünyanın lider şehirlerinden birisi olduğunda Türkiye de lider ülke hedefine bir adım daha yaklaşacak. Çalışmalarımız sadece mevzi çalışmalar değildir. Çalışmalarımız aynı zamanda Büyük Türkiye hedefine katkı yapan çalışmalardır. Bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleninde de aynı bakış açısıyla bir senteze imza atmış olduk" dedi.



"Eserler Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyor"

Ortaya çıkan eserlerin göz nuru, alın teri ve büyük gayretlerle yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Akyürek, "Burada öğretmen ve öğrencilerimizin ürettiği 2 bin 17 eser sergileniyor. Eserler Endülüs, Selçuklu, Osmanlı izlerini taşıyor. Sergiyle birlikte konferanslar, söyleşiler, müzik dinletileri, yarışmalar, yemek programları ve ilçe gezilerinin organizasyonları var. Konya'mız bayram havasını yaşamış olacak. Konya'mızda büyük bir kültürel şenlik gerçekleştirilmiş olunacak" diye konuştu.

KOMEK'in Konya'nın halk üniversitesi olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, bugüne kadar KOMEK'ten eğitim alan kişilerin sayısının 452 bin 788'i bulduğunu söyleyerek, "Bu da Konya'mız adına çok önemli bir kültürel hareketlilik getiriyor. Aynı zamanda Konya sosyalleşmesine, şehir kültürüne yapılan çok büyük bir katkıdır. Bu faaliyet şehir kimliğinin oluşmasına çok büyük katkıda bulunmaktadır" şeklinde sözlerini tamamladı.



"KOMEK Türkiye'nin en başarılı kurslarından"

Konya Valisi Yakup Canbolat da, Büyükşehir Belediyesi'nin KOMEK çatısı altında 13 yıldır sürdürdüğü meslek edindirme kurslarının Türkiye'nin en başarılı ve en yaygın kurslarından biri haline geldiğini söyledi. KOMEK'in yüzbinlerce kişiyi meslek sahibi yaparak Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, sergide yer alan çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol mensupları hep birlikte kurdele keserek 2 bin 17 eserin yer aldığı 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nin açılışını yaparak sergiyi incelediler.

Açılışa, 26. dönem Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Poçanoğlu, Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Çok sayıda sanatsal etkinlik yapılacak

Açılışı gerçekleştirilen sergide birbirinden değerli eserlerin yanında; 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı, KOMEK Şehir ve Eğitim Çalıştayı, Emeğinizi Ödüllendirin Yarışması Ödül Töreni, söyleşiler, konserler, yarışmalar, sohbetler, şiir dinletileri, KOMEK kursiyerlerinin uygulamalı gösterileri, KOMEK Mutfağı gibi çok sayıda program ve etkinlik yer alacak. Sergi, 23 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatleri arası gezilebilecek.

(İB-AH-Y)



16.05.2017 15:32:31 TSI

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