ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

13. Altın Dokunuşlar "Endülüs'ten Selçukluya" sergisi açıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:32
13. Altın Dokunuşlar "Endülüs'ten Selçukluya" sergisi açıldı
13. Altın Dokunuşlar "Endülüs'ten Selçukluya" sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla açıldı.
Türkiye'deki en büyük meslek edindirme sergilerinden olan ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından hazırlanan Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla açıldı. KOMEK İşaret Dili Kursu öğrencilerinin katılımıyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Niyazi Usta İlkokulu ve Sarayönü Belediye Spor Kulübü öğrencilerinin hazırladığı Kafkas Halk Oyunları gösterisi izlendi.

"Çalışmalarımız büyük Türkiye hedefi için"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın geçmişine ve geleneklerine bağlı olarak büyüme sürecini on yıllar boyunca yaşadığını ve son dönemde bu yapısının hızlanarak devam ettiğini ifade etti. Konya'nın geleneklerine bağlı, inancında sabit pergelin bir ayağını hak ve hakikatte, inancında tutan, pergelin diğer ayağıyla da yeryüzündeki bütün milletleri, bütün gelişmeleri takip eden bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Biz biliyoruz ki, Konya kalkındığında, Konya dünyanın lider şehirlerinden birisi olduğunda Türkiye de lider ülke hedefine bir adım daha yaklaşacak. Çalışmalarımız sadece mevzi çalışmalar değildir. Çalışmalarımız aynı zamanda Büyük Türkiye hedefine katkı yapan çalışmalardır. Bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleninde de aynı bakış açısıyla bir senteze imza atmış olduk" dedi.

"Eserler Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyor"
Ortaya çıkan eserlerin göz nuru, alın teri ve büyük gayretlerle yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Akyürek, "Burada öğretmen ve öğrencilerimizin ürettiği 2 bin 17 eser sergileniyor. Eserler Endülüs, Selçuklu, Osmanlı izlerini taşıyor. Sergiyle birlikte konferanslar, söyleşiler, müzik dinletileri, yarışmalar, yemek programları ve ilçe gezilerinin organizasyonları var. Konya'mız bayram havasını yaşamış olacak. Konya'mızda büyük bir kültürel şenlik gerçekleştirilmiş olunacak" diye konuştu.
KOMEK'in Konya'nın halk üniversitesi olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, bugüne kadar KOMEK'ten eğitim alan kişilerin sayısının 452 bin 788'i bulduğunu söyleyerek, "Bu da Konya'mız adına çok önemli bir kültürel hareketlilik getiriyor. Aynı zamanda Konya sosyalleşmesine, şehir kültürüne yapılan çok büyük bir katkıdır. Bu faaliyet şehir kimliğinin oluşmasına çok büyük katkıda bulunmaktadır" şeklinde sözlerini tamamladı.

"KOMEK Türkiye'nin en başarılı kurslarından"
Konya Valisi Yakup Canbolat da, Büyükşehir Belediyesi'nin KOMEK çatısı altında 13 yıldır sürdürdüğü meslek edindirme kurslarının Türkiye'nin en başarılı ve en yaygın kurslarından biri haline geldiğini söyledi. KOMEK'in yüzbinlerce kişiyi meslek sahibi yaparak Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, sergide yer alan çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.
Konuşmaların ardından protokol mensupları hep birlikte kurdele keserek 2 bin 17 eserin yer aldığı 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nin açılışını yaparak sergiyi incelediler.
Açılışa, 26. dönem Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Poçanoğlu, Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Çok sayıda sanatsal etkinlik yapılacak
Açılışı gerçekleştirilen sergide birbirinden değerli eserlerin yanında; 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı, KOMEK Şehir ve Eğitim Çalıştayı, Emeğinizi Ödüllendirin Yarışması Ödül Töreni, söyleşiler, konserler, yarışmalar, sohbetler, şiir dinletileri, KOMEK kursiyerlerinin uygulamalı gösterileri, KOMEK Mutfağı gibi çok sayıda program ve etkinlik yer alacak. Sergi, 23 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatleri arası gezilebilecek.
(İB-AH-Y)

16.05.2017 15:32:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkmenistan Büyükelçisi Amanlyev'den NEÜ'ye Ziyaret
YEREL

TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİSİ AMANLYEV'DEN NEÜ'YE ZİYARET
Beyşehir'in 27 mahallesi çok amaçlı sahaya kavuştu
YEREL

BEYŞEHİR'İN 27 MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SAHAYA KAVUŞTU
Başkan Özgüven: &quot;Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek asli görevimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "HEMŞEHRİLERİMİZİN DERTLERİYLE DERTLENMEK ASLİ GÖREVİMİZDİR"
Seydişehir'de doğuştan engelli çocuk geçici fahri zabıta oldu
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇOCUK GEÇİCİ FAHRİ ZABITA OLDU
Selçuklu'da yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
YEREL

SELÇUKLU'DA YEŞİL ALANLAR YAZA HAZIRLANIYOR
Engelliler polislerle mesai arkadaşı oldu
YEREL

ENGELLİLER POLİSLERLE MESAİ ARKADAŞI OLDU
Cihanbeyli'ye hobi bahçeleri oluşturuldu
YEREL

CİHANBEYLİ'YE HOBİ BAHÇELERİ OLUŞTURULDU
Meram Belediyeksi'nden Emlak Vergisi hatırlatması
YEREL

MERAM BELEDİYEKSİ'NDEN EMLAK VERGİSİ HATIRLATMASI
Kulu'da hafız adayı öğrencilere ziyaret
YEREL

KULU'DA HAFIZ ADAYI ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı
YEREL

DAĞCILAR AYDOS'UN ZİRVESİNE TIRMANDI
Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KARADAĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Kulu'da tarım ve tarımsal faaliyetlerle ilgili ikinci toplantı yapıldı
YEREL

KULU'DA TARIM VE TARIMSAL FAALİYETLERLE İLGİLİ İKİNCİ TOPLANTI YAPILDI
Başkan Karamercan'dan esnafa Ramazan uyarısı
YEREL

BAŞKAN KARAMERCAN'DAN ESNAFA RAMAZAN UYARISI
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Bıçaklı kavga şüphelileri, evlerinde uyurken yakalandı
YEREL

BIÇAKLI KAVGA ŞÜPHELİLERİ, EVLERİNDE UYURKEN YAKALANDI
Konya'da iki Suriyeli aile arasında kavga: 7 yaralı
YEREL

KONYA'DA İKİ SURİYELİ AİLE ARASINDA KAVGA: 7 YARALI

Konya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL

KONYA'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Beyşehir'de hastane inşaat alanında yangın
YEREL

BEYŞEHİR'DE HASTANE İNŞAAT ALANINDA YANGIN
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Art'ı Bir sanatseverlerle buluştu
YEREL

ART'I BİR SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Konya'da ev yangını: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Konyalılar hafta sonları parklara akın ediyor
YEREL

KONYALILAR HAFTA SONLARI PARKLARA AKIN EDİYOR
Gençlik Meclisinden 'Engelsiz Yaşam' çalıştayı
YEREL

GENÇLİK MECLİSİNDEN 'ENGELSİZ YAŞAM' ÇALIŞTAYI
KOSKİ, su yatırımlarını 2017'de artırarak sürdürüyor
YEREL

KOSKİ, SU YATIRIMLARINI 2017'DE ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!