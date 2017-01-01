Beylikova Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, Beylikova İlçe Entegre Hastanesinde yangın önlemleri konulu eğitim verilip, tatbikat yapıldı.
Halk Sağılığı Müdürlüğünden Sivil Savunma Amiri Cevdet Perçem ile Beylikova Devlet Hastanesi tarafından organize edilen tatbikatlarda meydana gelebilecek doğal afetlere karşı gönüllülerin karşılaşabileceği tüm zorluklar düşünülerek Beylikova Devlet Hastanesinde bir çalışma programı doğrultusunda eğitimler devam ediyor. Konu ile ilgili olarak Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, "Özellikle deprem, sel ve sanayi bölgesi içerisindeki muhtemel teknolojik afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikatlar içeren eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.
(İHA-Y)
16.05.2017 15:34:34 TSI
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