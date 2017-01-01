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En yavaş ve sonuncu olan bisikleti kazandı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:35
En yavaş ve sonuncu olan bisikleti kazandı
En yavaş ve sonuncu olan bisikleti kazandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'da Gençlik Haftası kapsamında Zağnos Vadisi'nde bisiklet etkinliği düzenlendi.
Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. İlk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra gençlerin de bisikletleriyle katıldığı etkinlikte 4 kişiye kura, 1 kişiye de yapılan bir yarışma ile bisiklet verildi. Kura ile kazanlardan 2'si Afganlı çocuklar olurken, yarışmada ise en yavaş olan kişi bisiklet kazandı.
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun önemine değindi, günün ilk kurasını çekti. Genç'in kurası ile ilk bisiklet, Afganlı Feraydın Sarvar'a çıktı. İkinci bisiklet Rana Tuncay'ın olurken, üçüncü kurada şanslı olan yine bir Afganlı oldu. Mehran Rezayi bisikletini alırken, büyük sevinç yaşadı. Ortahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt'un çektiği kura ile diğer bisikletin sahibi ise Mehmet Turan oldu.
Günün son bisikleti ilginç bir yarışma sonunda sahibini buldu. Yaklaşık 20 metrelik parkurda yarışmacılar, bisikleti frene basmadan ve ayağı yere değmeden en yavaş yol almak için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Parkuru en sonda tamamlayan kişi Ali Osman Usta, ilginç yarışma sonunda bisiklet almaya hak kazandı. Son derece keyifli anların yaşandığı şölende, gelecek yılki etkinliklerde verilecek bisiklet sayısının artırılacağı açıklandı.
(BK-ÖS-Y)

16.05.2017 15:35:13 TSI
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