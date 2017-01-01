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TGK görev bölümü yaptı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:35
TGK görev bölümü yaptı
TGK görev bölümü yaptı
- Özsoy yeniden TGK Genel Başkan vekili

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hafta sonu olağan genel kurulunu gerçekleştiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Kurulu sonrası oluşturulan yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu görev bölümü yapıldı. Nuri Kolaylı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yeniden Genel Başkan vekilliğine getirildi.
Genel Kurulun ardından Genel Başkan M. Nuri Kolaylı'nın Başkanlığı'nda toplanan TGK Yönetim Kurulu, görev dağılımı da yaptı.
Görev dağılımı şöyle oldu;
TGK Genel Başkanvekili Feridun Fazıl Özsoy, TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir (teşkilatlanma), TGK Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni (Ar-Ge ve dış ilişkiler), TGK Genel Başkan Yardımcısı Adem Alemdar (eğitim) , TGK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Abdioğulları (yayınlar) , TGK Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Erişen (yayınlar) ,
Genel Sekreter: Ergun Ata, Mali Sayman: Mehmet Çelik, Genel Koordinatör: Sinan Tunç, Danışman Koordinatör: Osman Hakan Kiracı.
TGK yönetimi şu isimlerden oluşuyor : Adem Alemdar, Ahmet Yetişen, Alaettin Aslan, Cem Kaytan, Deniz Güçer, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Feridun Fazıl Özsoy, İsmet Akıncı, Mehmet Abdioğulları, Mehmet Aydın, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun, Mevlüt Yeni, Murat Atay, Nazmi Pınar, Osman Hakan Kiracı, Sefa Özdemir.
(ERZ-Y)

16.05.2017 15:35:47 TSI
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