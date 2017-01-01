YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eko-Okullara uluslararası "yeşil bayrak" ödülü

Eko-Okullara uluslararası "yeşil bayrak" ödülü



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ortak protokolüyle yürütülen Uluslararası Çevre Eğitim Programı çerçevesinde, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tepebaşı Belediyesinin paydaşlığında anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yürütülen Eko-Okullar Projesi kapsamında Eskişehir'den 14 okul uluslararası "Yeşil Bayrak" ödülünün sahibi oldu.

Ankara'da Ayşe Abla Okullarında yapılan törende Türkiye genelinde 356 okul "Yeşil Bayrak" ödülünü aldı. Eskişehir'den Ahmet Sezer, Özel Sakarya Ortaokulları, Avukat Şahap Demirer, Reşat Benli, Adalet, Gazi, Özel Atayurt, Özel Sakarya İlkokulları, Eczacı Faruk Erden, Cemal Ererdi, Nermin Özdemir, Kutipoğlu, Dr. Seçil Akkurt, Hayme Hatun Anaokulları Uluslararası "Yeşil Bayrak" ödülünü aldılar.

Eko-Okullar il Koordinatörü Nadir Erdem, "Eko-Okullar Programını 57 ülkede yaklaşık 60 bin okulda uygulanıyor. Ülkemizde 885 okulda Eskişehir'de ise aktif 39 okulda program yürütülmektedir. İlimizde "Yeşil Bayrak" ödülüne sahip okul sayısı 34'e ulaştı. Okulların iki yıllık süreçte " Çöp ve Atıklar, Enerji, Su, Hava, Biyolojik Çeşitlilik, Küresel Isınma, Sağlıklı Beslenme, Tasarruf" gibi konuları başarı ile tamamlamaları sonunda ödülü hak ettiler. Programın okullarda başarıyla yürütülmesinde okul koordinatörleri ile okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin önemli paya sahipler bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Projenin paydaşları olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, çalışanlarına desteklerinden dolayı Eko-Okullar Projesini yürüten okullar adına teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:38:40 TSI

NNNN

