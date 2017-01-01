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Halk merkezlerinin yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Halk Merkezleri, ürettikleri el emeği ürünlerden yıl sonu sergisi açtı.

Gökmeydan, Vadişehir, Ihlamurkent, Büyükdere ve Orhangazi Halk Merkezlerinde açılan yıl sonu sergilerine, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da katıldı. Tek tek halk merkezlerindeki yılsonu sergilerini gezen Başkan Kurt, kursiyerlerin el emeği, göz nuru olarak ürettikleri ürünleri inceledi. Kursiyerlerden yaptıkları, dekoraktif örtüler, örgü, resim, 3 boyutlu şekillendirme, giyim, keçe, bez bebek ve iğne oyaları hakkında bilgi alan Başkan Kurt, sergi sonrasında sergiye katılanlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Başkan Kurt, katıldığı sergilerde el emeği ürünlerini üreten kadınları tebrik etti. Halk Merkezlerinin gerçek sahiplerinin halk olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Sizler tarafından üretilen ürünleri sergileyeceğiz. Ben bu ürünlerin çok başarılı olduğuna inanıyorum. Halk Merkezleri her mahallede yapabileceğimiz ölçüde halk ile belediyeyi kaynaştırmak adına kurduğumuz merkezler. Burada seneye daha iyi olmak için hangi olumsuzluklarının yaşadığını, hangi olumlulukların yaşandığını sizden alacağız. Burası gerçekten halkın. Çocuklar ve kadınlar için üretilmiş bir merkezlerdir. Bunu sonuna kadar kullanın. Her türlü işinizi burada yapın. Gününüzü bile burada yapın. Biz o kadar netiz. Biz sizinle kaynaşmak, iç içe olmak istiyoruz. Buradan öğrendiklerimizin bize ekstra katar. Ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Büyükdere Halk Merkezi'nde 'halk oyunu' kursu öğrencileri, halk oyunu gösterisi yaptı. Miniklerin gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:39:36 TSI

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