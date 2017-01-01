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Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı

- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan:

- "Tarımla teknoloji ve bilgiyi buluşturamıyoruz, tarımla sermayeyi buluşturamıyoruz"

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç:

- "Tarımsal yeterliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için 'Milli Tarım Projesi' başlatılmıştır"



(Fotoğraflı)



Kadir Tunç

MUŞ (İHA)  İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Tarımdaki en önemli eksiğimiz, teknoloji ve bilgiyi buluşturamıyoruz, tarımla sermayeyi buluşturamıyoruz" dedi.

Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), Gıda Tarım ve Hayvancılık Muş İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile düzenlenen 'Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı', 8. Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf sergisi açılışı ile başladı. Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Muş İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, kentin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile ilgili olarak detaylı bilgiler vererek, "Dünyanın en stratejik sektörlerinin başında tarım gelmektedir. Artan dünya nüfusuna paralel olarak tarımsal üretimin de artması gerekiyor. Son yıllarda ülkemizin artan tarımsal üretimi ile hem 80 milyon nüfusumuzu, hem 30 milyonun üzerinde turisti, hem de 16.3 milyar dolar ihracat ile dünyayı besliyoruz" dedi.

Çalıştaya katılan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise, Muş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçıvan, "Tarımdaki en önemli eksiğimiz, ne yazık ki tarımda iki tane temel konuyu buluşturamıyoruz. Tarımla teknoloji ve bilgiyi buluşturamıyoruz, tarımla sermayeyi buluşturamıyoruz. Tarımla teknoloji ve bilginin buluşması, işte bugün ki burada yapılan toplantı. Bilimi tarımın içerisine ne kadar sokarsak geleneksel ve yıllardan beri süregelen ezberlerden çağın vizyonu, bilgi ve birikimleri ile tarımı buluşturunca inanın buna sermayede katacak. Bugün dünyadaki gelişmiş toplumlara, gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman bir tek konuda mutabıklar. O da üniversite ve sektör işbirliği. Bu çok önemli bir konu. Bizim yapmamız gereken önemli bir nokta var. İnanmak, ısrarcı olmak, takip etmek ve çalışıp başarmak" ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılığın tüm dünyanın yatırım yaptığı stratejik bir alan olduğunu kaydeden Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, "Muş'un en temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlar ve bunların çözümü ile nitelikli insan gücünün temini için tarım ve hayvancılıkta bilimi öne alan çalışmalar yapılması şarttır" dedi.

Muş Ovası ile Berce Tarım arazilerine ait alanların atıl durumda kalmasının ziyadesi ile üzüntü verdiğini ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Muş dünkü Muş değildir. İnşallah yarınlarımızı geçmişimizin üzerine inşa edecek ve Sultan Alparslan'ın şanı ve şerefi ile kemale ermiş bu şehir, kendi medeniyetlerimiz üzerine, kendi geçmişi, ilmi, irfanı ile bütünleşen bu şehirde artık yokluğun, kıtlığın ve sefaletin değil, hayırda yarışacağımız hizmetler ile dışarıdaki hemşehrilerimizin katkıları, merkezi hükümetin destekleriyle geçmişimizi geleceğimizin üzerine inşa etmek üzere sefalet edebiyatı yapmadan taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise, Türkiye'nin birçok tarımsal ürünün anavatanı olduğunu ifade ederek, binlerce yıldır tarımsal üretimin yapıldığı Anadolu coğrafyasının iklimi ile geniş bir çeşitliliğe ve potansiyele sahip olduğunu söyledi. Tarımsal yapıyı doğru bir şekilde kullanmak, yönetmek ve desteklemek, gıda güvenliğimizin güçlenmesi ve tarımsal ticaretimizin güçlenip gelişmesi açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımın iki temel alanı olan bitkisel ve hayvansal üretimde potansiyelimizi etkin kullanmak, planlı üretime geçmek ve tarımsal yeterliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için milli tarım projesi başlatılmıştır. Altyapısı, detaylı çalışmalarla hazırlanarak başta Bölgesel Ortak Akıl Toplantıları olmak üzere sektöre yönelik diğer toplantı ve değerlendirmeler neticesinde şekillenmiştir. Bu kapsamda; bitkisel ve hayvansal potansiyelimiz, mevcut üretim durumu ve dış ticaret boyutu öncelikli olarak ele alınmış ve atılacak adımlar somut olarak belirlenmiştir. Özellikle yapısal sorunların giderilmesi, planlı ve yeterli üretime geçiş yolları, üretim-fiyat aralığındaki dalgalanmaların en aza indirilmesi, üreticinin beklentilerinin karşılanması ve tarımsal ithalatın azaltılarak ihracatımızın artırılması, bu projenin temel hedeflerindendir."

Muş Valisi Seddar Yavuz ise, Muş'a herkesin vefa borcu bulunduğunu ifade ederek, şehrin önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Vali Yavuz, "Muş'ta Alparslan-2 Barajı yapılıyor ve 78 bin hektar alan sulanacak. Bu kapsamda biz acaba bu ovada ne üretebiliriz, ne yetiştirmeliyiz, çiftçimizi nasıl eğitmeliyiz, ürün desenimiz ne olmalı? Bütün bu tartışmaları istedik ki böylesine seçkin bilim adamlarımızın bulunduğu bir ortamda tartışalım, onlar bizi aydınlatsın, yolumuzu çizsin, biz de o yoldan gidelim. İşte bu çalıştayın ana fikri ve temel felsefesi budur. Muş tipik bir Orta Anadolu şehridir diyebiliriz. Bu sebeple huzur kenti Muş ifadesini kullanıyoruz. Bu şehir o kadar kutsal bir şehirdir ki 1071'deki toplumsal sözleşme ile Anadolu'yu İslamlaştırdığı gibi Viyana kapılarına kadar İslam'ı götürmüştür. Buradan bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkarmıştır. Dolayısı ile bu ülkede yaşayan herkesin Muş'a bir vefa borcu vardır. Sadece Muşluların değil. Biz olağanüstü dönemlerde müthiş organize olan, ancak olağan zamanlarda organizasyonu çok düşük bir toplumuz. Bu sebeple eğer siz toplumsal maliyetleri düşürmek istiyorsanız, olağan dönemlerdeki organizasyon kapasitenizi arttırmak durumundasınız. Daha çok çalışmanız gerekir, daha çok üretmeniz gerekir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından iki gün sürecek olan çalıştaya konuşmacı olarak katılan akademisyen ve çalıştayayın düzenlenmesinde emeği olanlara plaketler takdim edildi. 16-17 Nisan tarihlerinde devam edecek olan çalıştayın bitiminden sonra sonuç bildirgesi yayınlanarak çalıştayın tamamlanacağı kaydedildi.

(KT-MSA-Y)



16.05.2017 15:41:15 TSI

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