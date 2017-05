YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara:

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara:

- "Sanki bir seçim varmış gibi panik oluşturmaya çalışanlar var"



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, sanki bir seçim varmış gibi hareket eden meslektaşlarının olduğunu söyledi.

7 yıldır insan anlayışı ve sanat sevgisiyle en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Özkara, "Ben berberler ve kuaförler odası başkanı olduğum tarih itibari ile şahsım ve yönetim kurulum ile insan anlayışı ve sanat sevgisiyle birleştirdiğimiz bu düşüncelerimizle sizlere 7 yıldır hizmet vermekteyim. Fakat diyeceksiniz ki, oda bizim için ne yapıyor zihniyeti adına odanın sanat için, sanatkar için sosyal, kültürel, vizyon, misyon adına Türkiye genelinde odamızın farkındalığını duymayanlar görmeyenler için de sadece iki kelime söylemek istiyorum. Çoğunlukta bizi takip eden odaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan odaya karşı yüz çevirmeyen duyarsız kalmayan, değerleriyle çalışan, her zaman omuz omuza sırt sırta olan üyelerimizin değerlerini taşırken, bu kardeşlerimizi ayrım yapmadan hizmet etmeye çalıştık. Her ikisini de en iyi şekilde kucakladık. Sadece üç beş kardeşlerimiz veya bizi anlamayanları aynı kefeye koymak mümkün değildir. Odamızı istenilen saygınlığa kurum kuruluşlar ve Türkiye genelinde olan bu değerlere kavuşturabilmenin onurunu taşımaktayım. Her zaman söylediğim bir söz vardır, bunun arkasında durmaktayım. Odanın üyeleri tarafından istenildiği sürece sizlere hizmet etmeye, Allah bana sağlık verdiği süre içerisinde her daim her zaman hazırım. Sizlerle benim arama hiçbir zaman fitne, fesat sokamayacaklarını bilmelerini istiyorum ve şu anda sanki bir seçim varmış gibi sizlere panik oluşturmaya çalışanlar var. Ne derece önem verdiğinize siz karar verin. Ben başkanınız Fethi Özkara olarak sanatımı, sanatkarımı ve tüm insanlığa değer vererek bu göreve istekliyim ve gururluyum. Sizlere bundan dolayı sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

16.05.2017 15:41:39 TSI

