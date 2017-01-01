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Alanya Gürcistan'da tanıtıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:42
Alanya Gürcistan'da tanıtıldı
Alanya Gürcistan'da tanıtıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen "Expo Batumi Travel 2017" uluslararası turizm fuarında Alanya'nın tanıtımı yapıldı.
Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen "Expo Batumi Travel 2017" uluslararası turizm fuarında Alanya standı büyük ilgi gördü. Alanya'yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı adına Gürcistan vatandaşı olan eski Alanya Rus Dili Konuşanlar Dayanışma Derneği Başkanı Anjelika Chezhia temsil etti. Yaklaşık 3 buçuk milyon nüfuslu ülkede düzenlenen fuarla ilgili bilgi veren Chezhia, "ALTAV olarak 40 metrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı standı içerisinde tanıtım çalışması yaptık. Fuara Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, İran, Ukrayna, Polonya ve Ermenistan'dan 80 turizm firması katıldı. Turizm acentalarından yoğun ilgi gördük. Karadeniz'i iyi bilen Gürcüler Akdeniz Bölgesi'ni de görmek istiyor. En çok Alanya'ya nasıl ulaşılacağı sorusu yöneltildi. Aktarmalı uçuşlar ve her gün karşılıklı yapılan otobüs seferleri hakkında bilgilendirmede bulunduk. Alanya tanıtım kitapçıkları, Alanya logolu çantalar ve Alanya bileklikleri Gürcüler tarafından çok sevildi" dedi.
Gürcistan'dan da sorumlu olan Türkiye'nin Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, bu fuardan yaklaşık 20 gün kadar önce Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de yine Alanya'nın dahil olduğu fuarda tanıtım yaptıklarını söyledi. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında kimlikle geçişin serbest olduğu sınır ülkesi avantajıyla Gürcistan'ın da yer aldığını söyleyen Çiftçi, "Kolay geçiş avantajını kullanarak bu ülkeden daha fazla turist almayı hedefliyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

16.05.2017 15:42:20 TSI
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