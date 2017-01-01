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Sivas'ta engellilerden farkındalık yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı'nda sona erdi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut ve vatandaşlar katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü psikologlarından Döndü Kuzu yaptığı konuşmada engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekerek ''Her birey engelli adayıdır,bu doğrultuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve teşkilatımız engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ederek,engellilerimizin önündeki engelleri aşma noktasında gerekli olan desteği tüm gücü ile veremektedir''dedi

Engelli bireylerin engellerinin kaldırıldığını söyleyen Kuzu, ''Şüphesiz ki evrensel değerlerin de üzerinde tarihimizin omuzlarımıza yüklemiş olduğunu kutsal bir vazifedir.Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak ayrımcılığa maruz kalmayan,fırsat eşitliğinden yararlanan,haklarını kullanabilen bireylerin olmalarına imkan vermek en temel amacımızdır. 2002-2017 yılları arasında engellilik alanında devrim sayılabilecek adımlar atılmış,her alanda hak ekseni politikalar geliştirilmiştir.Yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla,engellilerin onurlu,üretken ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayatın her alanında eşit ve etkin katılımın gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.yapılmaya da devam etmektedir''şeklinde konuştu.

(UY-Y-)



16.05.2017 15:46:47 TSI

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