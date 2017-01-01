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Başkan Karaçoban çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Her fırsatta yapılan hizmetleri yerinde inleyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Osmaniye Mahallesinde 2017 yılı programı içerisinde Alaşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yapacağı asfalt kaplama çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başkan Karaçoban, Kiraz ve sebze üretiminin yüksek olduğu Osmaniye Mahallesinde, çiftçilerin ürünlerini satmak için belirli alanlara kapalı alanlar yapılacağını söyledi. Üreticilerin ürünlerini daha geniş ve rahat bir ortamda pazarlamaları için sebze ve meyve alım yeri yapmaya karar verdiklerini ifade eden Başkan Karaçoban, "Önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağız. Üretici, tarlasından çıkardığı ürünü buraya getirip güneş altında sıra beklemeden, zahmet çekmeden rahatlıkla satılabilecek. Hem çiftçi hem de tüccar için güzel bir hizmet olacak." dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Osmaniye Mahallesi Topantaş mevkiinde, okul servisleri güzergahında bulunan ve tehlike arz eden büyük kayayı da yerinde inceledi.



Rauf Denktaş Parkına oyun grubu

Mahalle ziyareti kapsamında Rauf Denktaş Parkını da ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, çocukların sevgi seliyle karşılaştı. Oyun grubu isteyen küçük çocuklara söz veren Başkan Karaçoban, "Çocuklarımızın neşe içerisinde, sağlık ve mutluluk içinde Alaşehir'de yaşamaları için yeni nesil oyun grupları kuruyoruz. Diğer parklarımızda da yenileme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

(SC-Y)



16.05.2017 15:47:50 TSI

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