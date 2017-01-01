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Devrek'te obezite ve diyabet programı etkinliği

16 Mayıs 2017 Salı, 15:48
Devrek'te obezite ve diyabet programı etkinliği
Devrek'te obezite ve diyabet programı etkinliği

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te ortaokulu öğrencilerine yönelik obezite ve diyabet etkinliği düzenlendi.
Türkiye genelinde ilk kez Zonguldak ve ilçelerinde hayata geçirilen ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Diyabet ve Obezitenin Tespiti ve Mücadele Eylem Planı" etkinliğinde öğrenciler ve protokol bir araya geldi. Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan Devrek Toplum Sağlığı Başkan Vekili Gülfer Çetin," Obezite ve diyabet takibi çalışmamızın başlangıcına hoş geldiniz. Obezite ve diyabet hastalığı kronik dönemde organ kayıplarına neden olacak, hayat kalitesini bozacak ve hayatı tehdit edecek önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmamızın amacı çocuklarımızı obezite açısından değerlendirip kilolu çocuklarımıza hastalık olmadan önce müdahale etmektir. Çalışmalarımızda çocuklarımızın boyunu, kilosunu, beden ve kitle endeksini ve bel çevresini ölçmekteyiz. Elde edilen sonuçlar çocuklarımızın ailelerine bireysel olarak iletilecek ve kilolu olarak tespit ettiğimiz öğrencilerimizin tedavileri planlanacaktır" dedi.
Devrek Kaymakamı Yakup Güney ise davetlilere yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Türkiye'de ilk olarak Zonguldak'ta hayata geçirilen bu projenin ilk ayağını Devrek'te hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Diyabet ve obezitenin tespiti ve mücadele eylem planı ilimizde uygulanmaktadır. Gerçekten bu proje önemle üzerinde durulan projeler arasında yer almaktadır. Valiliğimiz, Üniversitemiz, İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz iş birliği ile hayata geçirilen bu uygulamada ortaokul öğrencilerimize yönelik hayata geçirilen bu uygulama basit ama sağlıklı bir neslin devamı için önemli bir uygulama olacaktır. Hayata geçirilecek bu uygulama öğrencilerimiz ve velilerimiz arasında kalacaktır. Dört arayla öğrencilerimiz sağlık ekiplerinin kontrolü altında boyunu, kilosunu, beden ve kitle endeksini ve bel çevresini ölçecek ve bu uygulama dört yıl süreyle devam edecektir. İleri ki safhalarda ilkokul öğrencilerine kadar bu uygulama hayata geçecektir. İleri ki yıllarda çocuklarımızda meydana gelebilecek obezite ve diyabet problemleri aileler ile paylaşarak gerekli önlemlerin alınması sağlanacak."
Düzenlenen programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları sergilendi.
(FE-OA-Y)

16.05.2017 15:48:02 TSI
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