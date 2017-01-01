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Açıköğretimde Kitap Topluluğu Öykü Yarışması sonuçlandı

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney:

- "Açıköğretim Sisteminde yer alan diğer çevrimiçi öğrenci topluluklarıyla birlikte bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verebilirim"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarından Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen 'Yaşam Boyu Öğrenim' konulu kısa öykü yarışması sonuçlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, bu yarışmanın bir ilk olmasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti. Güney, "Öğrencilerimizden de böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin kendilerine büyük bir heyecan ve mutluluk verdiği yönünde birçok geribildirim geldi. Ayrıca bu tür yarışmaların yeniden düzenlenmesi talebinde bulundular. Açıköğretim Sisteminde yer alan diğer çevrimiçi öğrenci topluluklarıyla birlikte bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verebilirim. Başarı elde eden öykü sahiplerini tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan 56 öykünün hepsi nitelik açısından başarılıydı. Seçici kurulun bu yüzden dereceye girenleri seçmek konusunda zorlandığını biliyorum" dedi.

Prof. Dr. Muhsin Macit (akademisyen-öykücü), Mustafa Özçelik (şair-öykücü) ve Doç. Dr. Gökhan Tunç'tan (akademisyen-yazar) oluşan seçici kurul titiz bir değerlendirmenin ardından ilk üçe giren ve mansiyona değer gören isimleri şöyle belirlediler:

"Birinci Cemre Naz Benzer, ikinci: Tuğba Sarı ve üçüncü Serap Kavak."

Mansiyonlar da şöyle:

"Eda Sönmezoğlu ve Memnune Çetin."

Çevrimiçi Kitap Topluluğunun yürütücüsü Doç. Dr. Gökhan Tunç ise, "Öğrencilerin ürünlerinin niteliğinden ve öğrencilerin duyduğu heyecandan mutluluk duyduk. Gelecek yıl topluluk olarak şiir yarışması düzenlemeyi planlıyoruz. Bu organizasyonun her aşamasında bize destek olan başta Prof. Dr. Yücel Güney olmak üzere bütün yöneticilere teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

(KÇ)



16.05.2017 15:48:04 TSI

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