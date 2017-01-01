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Efeler, renklere boyamaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki parklarda çocukların dikkatini çekecek şekilde dekoratif boyama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, araç park engeli mantarları boya yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Efeler ilçesine yeni parklar kazandırmanın yanı sıra onarım ve bakıma ihtiyaç duyan parkları da bir bir elden geçiren Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki parklara yönelik bir dizi revizyon çalışması yaparak program doğrultusunda park bakım ve dekoratif boyama çalışmalarına devam ediyorlar.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Yavuz Sultan Selim Parkı, Tarık Şengül Parkı, Tekin Durmaz Parkı'nda bulunan elektrik trafoları ve duvarlar çocukların ilgisini çekecek olan renkler ve şekiller ile boyandı. Ekipler aynı zamanda Güzelhisar Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan araç park engeli olan mantarların boyalarını yenileyerek, mahallelere görsel temizliği getirdi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediye olarak yeni parklar açmanın yanı sıra, zamanla tahrip olan ve hasar gören parklarımıza ekiplerimiz tarafından yenilenme çalışmalarına devam ediliyor. Çevreye görsel açıdan ayrı bir güzellik katan aynı zamanda çocuklarımızın ilgisini çekebilecek renkler ile parklarımızın duvarları ve park içerisinde bulunan trafolar dekoratif şekilde boyanıyor. Çevremizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün programı dahilinde devam edecektir'' dedi.

(MU-MB-Y)



16.05.2017 15:48:54 TSI

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