YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak kadınlardan engelli kız kardeşlere doğum günü sürprizi

Ak kadınlardan engelli kız kardeşlere doğum günü sürprizi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve beraberindekiler, engelli iki kız kardeşe doğum günü sürprizi yaptı.

Yalçın, Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları mahalle başkanı ile halk oylaması çalışmalarında karşılaştıkları engelli Emine ve Merve kardeşlerin doğum gününü kutladı. Başkan Yalçın, "Halk oylaması çalışmalarımızda çok yoğun bir dönem geçirdik, fakat şehrimizdeki yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi de gözlemleme imkanımız oldu. Emine ve Merve kardeşlerimizle de arkadaşlarımızın broşür dağıtımı sırasında karşılaştık. Arkadaşlarımız gerekli notları bana iletti ve biz onları unutmadık. Bugün de hep birlikte onların doğum günlerini kutlayarak mutluluklarına ortak olduk. Sevgiyi paylaşmak için engel yok. Hükümet olarak tüm çabamız, gayretimiz engellilerimiz için daha sağlıklı ve mutlu yaşam alanları oluşturmak. Hayatı paylaşmak için engelleri birlikte kaldırıyoruz" dedi.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:49:44 TSI

NNNN

