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Altıeylül'e Fas'tan kardeş şehir



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi ile Fas Kenitra Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzaladı.

Altıeylül Belediyesi kardeş belediyesi sayısını arttırdı. Çanakkale Ezine, İstanbul Ümraniye, Kayseri Hacılar ve Bosna Hersek'te Maglaj ile kardeş şehir olan Altıeylül Belediyesi Azerbaycan'da da Şeki Belediyesi ile görüşmelerini sürdürüyor. Yurt dışındaki ikinci kardeş belediye ise Fas'ın Kenitra Belediyesi oldu.

Fas'ın Kenitra belediye başkan vekili Latifa Hamou, Tanja merkez Belediye Başkanı Mouhammed Afgir, Kenitra başkan danışmanları ve meclis üyeleri Hicham Ait Doura, Abdelhake Belfazga ve Elati Âmin Balıkesir'e gelerek Altıeylül Belediyesi'nin misafiri oldu. Başkanlık makamında düzenlenen kardeşlik protokolünü Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Kenitra Belediye Başkanı ve aynı zamanda Enerji Bakanı Aziz Rabbah adına başkan vekili Latifa Hamou imzaladı. Protokol törenine Belediye Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman, Ahmet Özen, İsmail Berber, belediye meclis üyeleri Ahmet Şen, Mehmet Kelemençe, Hasan Avcı, Ahmet İşlek ve AK Parti Altıeylül ilçe başkanı Ayhan Atahan da katıldı.

Protokol töreni sonrasında konuşma yapan Kenitra Belediye Başkan Vekili Latifa Hamou, "Kardeş belediye olmak gurur verici bir olay. Belediye Başkanımız sizlere selam gönderdi, kendisi gelemedi. Başkanımız hem bakan ve hem başkan olduğu için işleri yoğun. Kenitra Belediyesi ile Altıeylül Belediyesinin tarih, coğrafya ve ekonomi anlamında benzerliğimiz var. İnşallah çok fayda temin edeceğiz" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Kenitra Belediyesi ile kardeş belediye olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Henüz yeni bir belediyeyiz ama kardeş belediyeleri seçerken hep yönümüzü gönül coğrafyamıza çevirdik. Bosna Hersek'te Maglaj Belediyesi ile kardeş olduk. Azerbaycan'da Şeki Belediyesi ile de görüşmelerimiz sürüyor. Afrika kıtasında Fas Kenitra Belediyesi ile kardeş olduk. Batıdan ziyade yönümüzü kardeşlerimize çevirdik. İnşallah Orta Afrika ve Güney Afrika'daki müslüman ülkelerdeki belediyeler ile kardeş belediye olmayı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'da Afrika kıtasına çok önem veriyor ve 'gidin oralarda diyaloglarınızı arttırın' diyor. Kardeş belediye sözde kalmayacak, kardeş olarak proje alışverişi, birbirimize destek olacağız. Sayın belediye başkanı Aziz Rabbah'ı da ağırlamak isterdik ancak orada kendisi Enerji Bakanı ve orada yeniden hükümet kuruldu, kendisini anlayış ile karşılıyoruz. Heyetin tamamına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tanja merkez belediye başkanı Mouhammed Afgir ise yaptığı konuşmada, "Fas heyeti ve şahsıma gösterilen ilgi ve alakadan dolayı başkan Zekai Kafaoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Fas'ın siyaseti ile Türkiye'nin siyaseti birbirine çok benziyor, hem de kardeşliğin gereği olarak biz yakın ilişkiler içerisindeyiz. Şu anda tüm dünya müslümanlarının gözü Türkiye'ye çevrildi çünkü Türkiye lider bir ülke ve biz hepimiz Türkiye'ye bakıyoruz. Altıeylül Belediyesi ile Kenitra belediyesi arasındaki kardeşlik Fas ile Türkiye arasında birçok belediyelere örnek kardeşlik olacak" dedi.

Başkan Kafaoğlu protokol sonrasında Fas'tan gelen heyete belediye girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı maketini göstererek, anıt hakkında bilgi verdi. Fas heyeti daha sonra Altıeylül Belediye meclisi salonu, beyaz masa, zabıta birimi ve belediyeyi gezdiler.

Kafaoğlu ve beraberindekiler belediye ziyareti sonrası Karesi Türbesi ve Zağnos Paşa Camini ziyaret edip, dua ettiler.

(TS)



16.05.2017 15:49:44 TSI

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