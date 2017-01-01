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Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 'Proje Günü' etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından Proje Günü etkinliği düzenlendi.

Fakülte konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, Gazi Üniversitesi TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Modül Koordinatörü Hakan Başer tarafından TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci 150 bin TL'lik Hibe Programı konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, GOÜ'nün bu yıl 25'inci yılında olduğunu belirterek, kurulduğundan beri önemli gelişmeler gösterdiğini, ancak son yıllarda özellikle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde 8 bölümle eğitim verir hale geldiğine dikkat çekerek, böylece girişimci ve yenilikçi uygulamalara çok önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Gazi Üniversitesi TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Modül Koordinatörü Hakan Başer ise yapmış olduğu sunumda, girişimcilerin illa mucit olması ya da bir buluş yapması gerekmediğine dikkat çekti.

Program sonrası Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından Gazi Üniversitesi TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Modül Koordinatörü Hakan Başer'e ve TÜBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında projeleri kabul edilmiş öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

(DEE- UY-Y-)



16.05.2017 15:50:18 TSI

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