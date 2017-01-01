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Turgutlulu üreticilere ana arı desteği



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MANİSA (İHA) - Manisa genelinde kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da 17 üreticiye 10'ar adet olmak üzere toplam 170 adet daha ana arı dağıttı. Böylece Manisa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Turgutlu'da toplam 71 kişiye 440 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirmiş oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 17 ilçede yaşayan arı üreticilerine Batı Ege ırkı ana arı desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2016 yılında 300 kişiye bin 500 adet ana arı dağıtımı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında da 17 ilçeye genişlettiği projeyle 550 üreticiye 4 bin adet ana arı ile destekte bulunacak. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen Batı Ege ırkı ana arılar dağıtılmaya devam ediliyor. Turgutlu'da da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen dağıtımla 54 üreticiye 270 adet ana arı üreticilere teslim edilmişti. Şimdi de 17 üreticiye 10'ar adet olmak üzere toplamda 170 adet ana arı daha düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşlara her anlamda desteklerini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.



"Çiftçilerimizle sık sık bir araya geldik"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız zeytin fidanı, badem fidanı ve sera desteği projeleriyle yıl boyunca çiftçilerimizle sık sık bir araya geldik. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün üreticilerin desteklenmesi talimatıyla bu projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada ilimizde mevcut arı kolonilerinin güçlendirilmesi ve verimin arttırılması amacıyla da Batı Ege ırkı ana arı desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu ana arılardan da sizler bol kazanç elde edersiniz. Bu sene proje dahilinde bunu yaptık. İnşallah önümüzdeki senelerde daha fazla arı üreticisine bunu ulaştırabiliriz. Yüzde 100 hibe destekli olan bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Manisa'yı her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Batı Ege ırkı ana arılar üreticilere takdim edildi. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Şube Müdürü Şadan Aslay, Veteriner Hekim Halil Erşahin ve Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar katıldı.

(SC-Y)



16.05.2017 15:52:58 TSI

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