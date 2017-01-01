ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turgutlulu üreticilere ana arı desteği

16 Mayıs 2017 Salı, 15:52
Turgutlulu üreticilere ana arı desteği
Turgutlulu üreticilere ana arı desteği

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa genelinde kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da 17 üreticiye 10'ar adet olmak üzere toplam 170 adet daha ana arı dağıttı. Böylece Manisa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Turgutlu'da toplam 71 kişiye 440 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirmiş oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 17 ilçede yaşayan arı üreticilerine Batı Ege ırkı ana arı desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2016 yılında 300 kişiye bin 500 adet ana arı dağıtımı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında da 17 ilçeye genişlettiği projeyle 550 üreticiye 4 bin adet ana arı ile destekte bulunacak. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen Batı Ege ırkı ana arılar dağıtılmaya devam ediliyor. Turgutlu'da da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen dağıtımla 54 üreticiye 270 adet ana arı üreticilere teslim edilmişti. Şimdi de 17 üreticiye 10'ar adet olmak üzere toplamda 170 adet ana arı daha düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.
Törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşlara her anlamda desteklerini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

"Çiftçilerimizle sık sık bir araya geldik"
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız zeytin fidanı, badem fidanı ve sera desteği projeleriyle yıl boyunca çiftçilerimizle sık sık bir araya geldik. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün üreticilerin desteklenmesi talimatıyla bu projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada ilimizde mevcut arı kolonilerinin güçlendirilmesi ve verimin arttırılması amacıyla da Batı Ege ırkı ana arı desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu ana arılardan da sizler bol kazanç elde edersiniz. Bu sene proje dahilinde bunu yaptık. İnşallah önümüzdeki senelerde daha fazla arı üreticisine bunu ulaştırabiliriz. Yüzde 100 hibe destekli olan bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Manisa'yı her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından Batı Ege ırkı ana arılar üreticilere takdim edildi. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Şube Müdürü Şadan Aslay, Veteriner Hekim Halil Erşahin ve Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar katıldı.
(SC-Y)

16.05.2017 15:52:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İçme suyu kalitesinin artırılması için işbirliği
YEREL

İÇME SUYU KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ
Büyükşehirden sağlık için spor etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SAĞLIK İÇİN SPOR ETKİNLİĞİ
Yıldırım Mahallesi'nin ihtiyaçları tamamlandı
YEREL

YILDIRIM MAHALLESİ'NİN İHTİYAÇLARI TAMAMLANDI
Gediz'i kurtaracak tesislerden biri daha faaliyete geçiyor
YEREL

GEDİZ'İ KURTARACAK TESİSLERDEN BİRİ DAHA FAALİYETE GEÇİYOR
Genç voleybolcular kampta
YEREL

GENÇ VOLEYBOLCULAR KAMPTA
Gençlerle yaşlılar birlikte eğlendi
YEREL

GENÇLERLE YAŞLILAR BİRLİKTE EĞLENDİ
Başkan Karaçoban çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Kadına yönelik şiddete 'Dur' dediler
YEREL

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 'DUR' DEDİLER
MABEM'de öğrenim görmek için ter döktüler
YEREL

MABEM'DE ÖĞRENİM GÖRMEK İÇİN TER DÖKTÜLER
Konservatuvardan anlamlı konser
YEREL

KONSERVATUVARDAN ANLAMLI KONSER
Büyükşehir'in genç futbolcularına turnuva daveti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN GENÇ FUTBOLCULARINA TURNUVA DAVETİ
Görme engelli Arda, TÜBİTAK'ta Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL

GÖRME ENGELLİ ARDA, TÜBİTAK'TA TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLDU
Şehzadeler'de camiler Ramazan'a hazır
YEREL

ŞEHZADELER'DE CAMİLER RAMAZAN'A HAZIR
Yeşil-Beyazlı okçular hedeften şaşmadı
YEREL

YEŞİL-BEYAZLI OKÇULAR HEDEFTEN ŞAŞMADI
Manisa BBSK Silivrispor maçına kilitlendi
YEREL

MANİSA BBSK SİLİVRİSPOR MAÇINA KİLİTLENDİ
İki minik öğrencinin başkan sevgisi
YEREL

İKİ MİNİK ÖĞRENCİNİN BAŞKAN SEVGİSİ
Zonguldak'ta kaybolan lise öğrencisi
YEREL

ZONGULDAK'TA KAYBOLAN LİSE ÖĞRENCİSİ
MASKİ'den su taşkınına neden olan dereye temizlik
YEREL

MASKİ'DEN SU TAŞKININA NEDEN OLAN DEREYE TEMİZLİK
Üniversitelilerden Spil'de temizlik çalışması
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN SPİL'DE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Yunusemre Belediyesi hemşireleri unutmadı
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ HEMŞİRELERİ UNUTMADI
Yaz çiçekleri toprakla buluştu
YEREL

YAZ ÇİÇEKLERİ TOPRAKLA BULUŞTU
Alacalar Camii ışıl ışıl
YEREL

ALACALAR CAMİİ IŞIL IŞIL
Manisa'da çöp poşetinde bebek bulunması
YEREL

MANİSA'DA ÇÖP POŞETİNDE BEBEK BULUNMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!