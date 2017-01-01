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Başkan Kurt gazetecilerle halk merkezinde buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Kırmızıtoprak Halk Merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya gelerek, gazetecilerle Kırmızıtoprak Halk Merkezinde yer alan yıl sonu sergisini gezdi. Gazetecilerle beraber Kırmızıtoprak Halk Merkezlerinde bir yıl boyunca çeşitli kurslara devam eden kursiyerlerin el emeği, göz nuru olarak ürettikleri ürünleri inceleyen Başkan Kurt, kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerler tarafından yapılan iğne oyası, keçe, seramik çiçek, el nakışları, kumaş boyama, kutu kaplama gibi el emeği göz nuru eserler ise büyük beğeni topladı. Odunpazarı Belediyesinin halk merkezlerini vatandaşların sosyalleşmesi için açtığını belirten Başkan Kurt, amaçlarının ise bu sosyalleşmeyi mahallelerde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Eskişehir'in pek çok imkanı var, ama bu imkanlar şehrin merkezinde. Şehir merkezine giden insanlar bu imkanlardan yararlanıyor. Şimdi mahallelere halk merkezleri açınca daha çok insanın katılmasını sağladık. Burada el işi ile ilgili 300'e yakın kadın, ayrıca çocuklarla ve gençlerle ilgili kurslarımız var. Kırmızıtoprak Mahallesinde şuanda tahminen 700 insan aktif olarak bu halk merkezinden yararlanıyor. Bu sergide de bir dönem boyunca üretilenlerin sonucunu görüyoruz. Evet terapi amaçlı başlamadık, ama bu ona da vesile oldu. İnsanları sosyal olarak meşgul ettiğiniz sürece; onların yapabileceği, üretebileceği şeyleri önlerine koyduğunuz sürece boş ilerle uğraşmaz, hastalıklar da bunlardan biri. Kendi kendilerine evham yapmaktan kurtuldular. İyi şeyler üretebildiklerini gördüler. Amacımız bu idi. Şuanda bir tane de 75. Yıl Mahallesi'ne Halk Merkezi yapıyoruz, bitmek üzere. O da bittikten sonra Odunpazarı Belediyesinin Halk Merkezleri 11 tane olacak. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü katılımla, farklı işler yapacağız."

(İHA-Y)



16.05.2017 15:53:16 TSI

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