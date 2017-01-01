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Yöre dernekleri şöleni başlıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 15:53
Yöre dernekleri şöleni başlıyor
Yöre dernekleri şöleni başlıyor
- Anadolu'nun renkleri Çukurova'da buluşuyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Geleneksel Yöre Dernekleri Şenliği öncesinde, dernek başkanlarıyla sabah kahvaltısında buluştu.
Türkiye'de barış ve kardeşliğin sağlanması için, hemşehri derneklerine büyük görev düştüğüne dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Bu ülkede, herkes birbiriyle kardeş olsun, barış dostluk içinde yaşasın. Bunu da, sizlerle birlikte başaracağız. Sizlerin görevleri fedakarlık isteyen görevler. İşinizi, gücünüzü bir kenara bırakıp, hemşehrilerinizi temsil etmeye çalışıyorsunuz. Sizlerin de desteğiyle, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve büyük ses getiren şenliğimizi, bu yıl daha güzel hale getiriyoruz. İnşallah, bundan sonraki yıllarda daha güzel şenlikleri hep beraber düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.
Kahvaltıya katılan dernek başkanları adına söz alan Seyhan Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Tatlı, "Biz hemşehrileri bir araya getirerek, bu güzel dokuyu sağladığı için Başkanımız Soner Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın büyük hizmetler yaptığını görüyor ve büyük hedefleri olduğunuzu biliyoruz. Bizler de bu hedefine giden yolda kendisine elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" diye konuştu.
Başkan Soner Çetin, 20 Mayıs Saat 17.00'de açılışı yapılacak ve 4 gün sürecek olan, 2'nci Geleneksel Yöre Dernekleri Şenliği'ne tüm Adana halkını davet ederek, "Geçen yıl yurdun dört bir yanından yapılan katılımın bu yıl daha da artacağına inanıyorum. Halkımızı bu güzel şenlikte buluşmaya davet ediyorum" dedi.
Başkan Çetin, yöresel lezzetlerin bulunacağı şenlikte, yöre sanatçıların da konserler vereceğini duyurdu.
(ELF-Y)

16.05.2017 15:53:16 TSI
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