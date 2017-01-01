YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ, SAR verilerinin kullanımında danışmanlık hizmeti verecek

BEÜ, SAR verilerinin kullanımında danışmanlık hizmeti verecek



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Ulusal Radar Uydu Görüntüsü İşleme Yazılımı geliştirilmesine danışmanlık yapacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan iş birliği protokolleri doğrultusunda başlatılan Aydes Uzal Kitle Kaynak Ar-Ge projesine Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü de Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) verilerinin kullanımına yönelik danışmanlık hizmeti verecek. Optik uydu verilerinin çeşitli hava koşullarında görüntü sağlayamadığı durumlarda bu koşullardan daha az etkilenen SAR verilerinin, alansal olarak hasara uğramış bölgelerin belirlenmesinde kullanılması amaçlanıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendiliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Saygın Abdikan tarafından verilecek danışmanlık kapsamında SAR uydu verilerinin özellikleri, elde edilmesi ve görüntü işlemesine yönelik eğitimler verilecek. Bununla birlikte, afet durumlarında elde edilecek SAR uydu verileri ile verilerin okunması, işlenmesi, afet öncesi ve sonrası meydana gelen değişimlerin belirlenmesi ve görselleştirilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilerek paket yazılım hazırlanması planlandı. Özellikle SAR uydu verisine ait genlik ve faz bilgilerinin kullanılmasıyla diferansiyel interferometrik SAR gibi yöntemler ile geniş afet alanlarına ait zamansal ve mekansal deformasyon analizlerinin yapılabilmesi amaçlanıyor.

(OA-OA-Y)



16.05.2017 15:54:46 TSI

NNNN

