Durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada içime hazır 2 paket uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Bindere köyü Tümülüs Mevkiinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada kağıda sarılı 2 paket (5 gram) kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
(AHM)
16.05.2017 15:57:47 TSI
NNNN