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Çaydeğirmeni beldesinde 19 Mayıs etkinliği



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - -Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesinden 19 Mayıs Kutlama etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyette bulunan Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kutlama programı düzenlendi. Program davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Okul bahçesinde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen kutlama programına saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlandı. Okul Müdürü İlhan Madenci konunun önemi hakkında davetlilere bilgi sunumunda bulundu. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ise gençlere seslenerek Türkiye Cumhuriyetine sonuna kadar sahip çıkmalarını istedi. Düzenlenen programda Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin gösterileri, Çaydeğirmeni 75. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin gösterileri, Eğerci Ortaokulu öğrencilerinin gösterileri, Devrek Karşıyaka İlkokulu Öğrencilerinin gösterileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya cevabı, Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu lisesi öğrencilerinin "Kick Boks" gösterileri, Devrek Sebahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin gösterileri ve çeşitli yarışmalarla program sona erdi.

Programın ardından okul idaresi tarafından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu

(FE-OA-Y)



16.05.2017 15:57:48 TSI

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