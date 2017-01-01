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Atletler gençlik için depar attı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atletizm Gençlik Koşusu yapıldı. Cumhuriyet caddesinde koşulan yarışta birincilik madalyası Hakim Dursun'un oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kapsamında atletizm yarışları düzenlendi.

Atletizm Gençlik Koşusu Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde yapıldı. 50'yi aşkın atlet Çifte Minareli Medrese'den Havuzbaşı'na koştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışta, atletler, vatandaşlarında alkışları eşliğinde depar atarak, madalya mücadelesi verdi .

Zeyit Palabıyık ve Fesih Doğan'ın start verdiği koşuda gençler kıyasıya yarıştı.

Cadde kenarlarındaki esnaf ve halkın alkışları arasında koşulan yarışta birinciliği Hakim Dursun kazandı. Kadir Bingöl ikinci, Mevlüt Kılıç üçüncü oldu.

19 Mayıs Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporcular için Havuz Başı'ndaki Atatürk Anıtı önünde ödül töreni düzenlendi. Yarışmada ilk üçe giren atletlerin madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Bülent Tilkidöğen, Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Bayram ile atletizm hakemlerinden Dursun Düzgün tarafından verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atletlere tişhört ve şapka hediye edildi.

GHSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Organizasyon Komitesi Başkanı Memet Gözütok ile organizasyon komitesinden İkram Sönmez, Şaban Polat, Sezgin Temel, İbrahim Aydın ve Oktay Demirkale de yarışlar anında hazır bulundu.

Antrenörler Yavuz Bayram ve Ali Haydar Kamber'inde görev aldığı yarışlarda Yılmaz Sakalı, Dursun Düzgün, İhsan Topaloğlu da hakemlik yaptı.

(ERZ-Y)



16.05.2017 15:58:45 TSI

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